南澳「神祕沙灘」落海男失聯多日　漁民東澳海域發現浮屍

宜蘭知名的南澳「神秘沙灘」上月31日有一對男女前往露營時被捲落海，女子被直升機在巨浪中救起，但39歲黃男失蹤。今天清晨有漁民在相距數十公里外的東澳海域，發現一具浮屍，懷疑就是黃男，海巡人員已將屍體打撈上岸，將確認身分。

薔蜜颱風上月底接近台灣，掀起長浪，31日一天發生兩次意外，上午就有前往露營的25人一度受困，幸運獲救，但當晚10時許又傳意外，49歲潘姓女子打電話報案，表示她與黃姓男友人一同到神祕海灘海蝕洞踏浪，卻被大浪捲入海。

當時潘女機警抓住具有浮力的背包，一路漂到附近的定置漁場，緊抓浮球不放，利用隨身手機撥打119求救。潘女在海上漂浮超過2小時，隔天凌晨零時許由空勤直升機協助，在滔天巨浪中將她吊掛救起，送到附近沙灘，有輕微失溫，但意識清醒，送醫治療後沒有大礙，黃男則是下落不明。

據了解，被救起的潘女是彰化人，失蹤的黃男是高雄人，警方調查確認，兩人並非夫妻。

黃男落海後搜救人員持續搜尋，今天清晨6時許，有漁民回報在東澳海域發現一具浮屍，距離南澳沙灘有數十公里，遺體已在上午9時打撈上岸，將由檢警相驗確認身分與釐清死因。

宜蘭南澳神秘沙灘上月31日晚間一對男女落海，消防人員攜手空勤人員暗夜救回49歲潘姓女子，另名39歲黃男下落不明。圖／消防局提供