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有狗衝到路上…嘉義小貨車閃避失控 撞上消防栓2人送醫

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣中埔鄉3日中午發生一起自撞事故，51歲張姓男子駕駛小貨車行駛途中，有一隻狗突然衝到路上，張男疑為閃避犬隻，不慎失控偏離車道，撞上路旁消防栓，造成駕駛及乘客受傷，送醫後傷勢均無大礙，警方調查無酒駕情形，詳細肇責仍待釐清。

警方表示，事故發生於3日中午1時45分許，張姓男子駕駛小貨車沿中華路由北往南行駛，行經中華路380巷口時，疑似為了閃避動物，失控偏離車道，自撞路旁消防栓，車頭受損；張男左腳輕微擦挫傷，車內黃姓男乘客腳部輕微擦傷，兩人意識清楚，送醫後無生命危險。

警方指出，張男酒測值為零，也未發現涉及毒品駕駛情事。至於事故是否與閃避動物有關，以及實際肇事原因，仍待進一步調查釐清。警方呼籲，應注意車前狀況，行經路口減速慢行、保持安全距離，避免因緊急閃避導致車輛失控，危及自身及其他用路人安全。

嘉義縣中埔鄉昨有小貨車疑似為了閃狗，不慎撞上路旁消防栓。圖／警方提供
嘉義縣中埔鄉昨有小貨車疑似為了閃狗，不慎撞上路旁消防栓。圖／警方提供

嘉義縣中埔鄉昨有小貨車疑似為了閃狗，不慎撞上路旁消防栓。圖／警方提供
嘉義縣中埔鄉昨有小貨車疑似為了閃狗，不慎撞上路旁消防栓。圖／警方提供

嘉義 失控 自撞

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