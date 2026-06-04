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台中連鎖火鍋倒閉！負責人夫妻疑捲款出國....員工遭欠薪
台中市大雅、北屯區一家知名的精緻連鎖火鍋店，驚傳無預警倒閉，負責人黃姓與洪姓夫妻檔疑因投資失利，竟捲款高達數億元，並傳訊息給店內幹部坦言「人已出國避風頭」後，拒不出面處理。台中市勞工局表示，若店家已停止營業，且有積欠工資、退休金或資遣費等情形，勞工依法可向勞工局提出申訴。
警方調查，涉案的黃姓與洪姓夫妻檔在大雅及北屯區經營精緻火鍋店，主打附設親子遊戲室，平日深受家庭客喜愛，事業版圖更擴及旅行社、徵信社與休閒事業公司，夫妻倆在地方上極度活躍，不僅積極參加獅子會、慈善會等社團，更熱心地方公益，曾在宮廟普渡時大手筆一次贊助百桌，財力看似相當雄厚。
據了解，近年因火鍋市場競爭激烈，夫妻倆投資的集團生意皆不如預期，夫妻二人昨深夜突然傳訊息給火鍋店幹部，坦言因為投資失利，人已經搭機出國；昨天已陸續有驚覺不妙的受害民眾衝到火鍋店要找負責人，店員嚇得連忙報案，除大批投資人血本無歸，火鍋店員工也面臨失業與欠薪危機。
台中市勞工局表示，目前尚未接獲該事業單位勞工提出調解申請或積欠工資申訴，但若店家已停止營業，且有積欠工資、退休金或資遣費等情形，勞工依法可向勞工局申請歇業事實認定，並向勞動部勞工保險局申請工資墊償，勞工局後續若接獲申訴，將全力予以協助。
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