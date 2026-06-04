影／基隆廟口女逛夜市踩到「燒烤竹籤」！ 插入腳劇痛難耐急送醫

基隆廟口愛四路夜市上月31日晚間，一名女子穿著涼鞋逛街時，右腳突踩到一根前端尖刺狀的竹籤，當場刺入腳背，鮮血流出，讓她劇烈疼痛無法行走，消防局救護車趕至將她送醫。據了解，這根竹籤疑有其他遊客吃了東西後亂丟，未依規定丟入回收桶。

上月31日周日晚間，基隆廟口夜市人潮不少，有很多外地遊客來吃美食。但有一名女子被王擊坐在椅子上表情痛苦，右腳插著一根竹籤，讓人看了怵目驚心。

基隆市消防局救護車接獲報案趕至，救護人員到場後發現有一根前端尖刺狀的竹籤插在女子右腳腳背上，並非從腳底及鞋底刺入，可能不小心踩到後刺入，竹籤順勢插入。評估傷勢後，將女子固定腳部並抬上擔架，送往部立基隆醫院包紮治療。

廟口夜路夜市是基隆知名觀光夜市，有各種小吃、美食，不少攤位有使用竹籤插入食物經燒烤、烹煮程序後提供給顧客，有的人會直接邊逛邊吃。沒想到因為隨意丟棄在地面，成為傷人「暗器」。

愛四路夜市在兩側都有放置垃圾桶、資源回收垃圾箱，提醒民眾落實垃圾分類與妥善丟棄，不要任意丟棄，共同維護公共環境安全，避免類似意外再次發生。

逛街民眾表示，有的遊客吃完東西後隨手丟棄竹籤，並未丟入垃圾桶，其他人踩到一不小心，很有事能刺穿腳部，十分危險，應加強清除及巡查。

夜市有多家燒烤、速食店，有一處燒烤店家說，他們店都有提醒遊客吃完不要亂丟竹籤，多用來插燒烤之物，因前端有尖刺才能插進食物，會比一般竹筷有危險性，使用後要小心處理。

燒烤竹籤暗器驚魂！基隆廟口夜市女逛街踩到插腳劇痛難耐急送醫。記者游明煌／翻攝

燒烤竹籤暗器驚魂！基隆廟口夜市女逛街踩到插腳劇痛難耐急送醫。記者游明煌／翻攝

燒烤竹籤暗器驚魂！基隆廟口夜市女逛街踩到插腳劇痛難耐急送醫。記者游明煌／翻攝