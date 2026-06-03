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台中知名連鎖火鍋無預警倒閉！負責人夫妻疑捲款數億逃出國 檢警急追

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台中知名連鎖火鍋無預警倒閉！負責人夫妻疑捲款數億逃出國 檢警急追

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市大雅、北屯區一家知名的精緻連鎖火鍋店，驚傳無預警倒閉！負責人黃姓與洪姓夫妻檔疑因投資失利，竟捲款高達數億元，並傳訊息給店內幹部坦言「人已出國避風頭」後，拒不出面處理；據了解這對夫妻檔在地方非常活躍，人脈廣闊且警政關係良好，受害者初估人數多達339人已籌組自救會。台中市大雅分局今表示，因涉案金額龐大且疑涉詐欺，警方已主動報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，全力清查涉案事證。

警方調查，涉案的黃姓與洪姓夫妻檔在大雅及北屯區經營精緻火鍋店，主打附設親子遊戲室，平日深受家庭客喜愛，事業版圖更擴及旅行社、徵信社與休閒事業公司，夫妻倆在地方上極度活躍，不僅積極參加獅子會、慈善會等社團，更熱心地方公益，曾在宮廟普渡時大手筆一次贊助百桌，財力看似相當雄厚。

據了解，近年來兩人利用廣闊的人脈，大舉號召各社團幹部與投資客加入其火鍋及各項事業，然而因火鍋市場競爭激烈，夫妻倆投資的集團生意皆不如預期，夫妻二人昨日深夜突然傳訊息給火鍋店幹部，坦言因為投資失利，人已經搭機出國；但昨天已陸續有驚覺不妙的受害民眾衝到火鍋店要找負責人，店員嚇得連忙報案。

地方人士指出，目前已有339名投資人組成自救會，不少地方要角也在互相詢問是否有投資受害，初估總損失金額恐高達數億元；除大批投資人血本無歸，火鍋店員工也面臨失業與欠薪危機。

大雅分局指出，針對民眾涉及投資糾紛並遭指控疑涉詐欺案件，警方陸續接獲民眾報案，經深入追查後，發現確有涉及不法情事；惟因受害人數眾多、詳細金額仍在統計中，警方今日已迅速彙整相關資料，主動報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。後續將持續配合地檢署清查被害人名單、釐清涉案事證與確切金額，依法嚴辦以保障市民權益。

台中市勞工局回應指出，針對該連鎖火鍋店突然歇業疑欠薪一案，目前雖尚未接獲該事業單位勞工提出調解申請或積欠工資申訴；但強調，若店家確實已停止營業，且有積欠工資、退休金或資遣費等重大情事，勞工依法可向勞工局申請「歇業事實認定」，隨後可向勞動部勞保局申請工資墊償。勞工局後續將密切緊盯此案，一旦接獲申訴將全力予以協助，強力維護基層勞工權益。

台中市大雅、北屯區一家知名連鎖火鍋店，昨天驚傳無預警倒閉，負責人黃姓與洪姓夫妻檔疑因投資失利，竟捲款高達數億元出國避風頭。圖／民眾提供
台中市大雅、北屯區一家知名連鎖火鍋店，昨天驚傳無預警倒閉，負責人黃姓與洪姓夫妻檔疑因投資失利，竟捲款高達數億元出國避風頭。圖／民眾提供

台中市大雅、北屯區一家知名連鎖火鍋店，昨天驚傳無預警倒閉，負責人黃姓與洪姓夫妻檔疑因投資失利，竟捲款高達數億元出國避風頭。圖／民眾提供
台中市大雅、北屯區一家知名連鎖火鍋店，昨天驚傳無預警倒閉，負責人黃姓與洪姓夫妻檔疑因投資失利，竟捲款高達數億元出國避風頭。圖／民眾提供

台中 火鍋 夫妻 獅子會

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