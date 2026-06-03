開車違規「眼有血絲」被要求毒品快篩…男控被找麻煩 新店警回應了

民眾指日前在新北新店開車因路不熟違規遭攔查，卻被逼做毒品快篩，質疑警方執法過當找麻煩。警方今說明事發經過，員警依執法經驗認為男子不能安全駕駛，並無故意刁難或違法。

有網友在社群上控訴，日前開車因路不熟違規，被員警攔查，警方卻以眼睛有血絲等理由逼迫他做毒品快篩，質疑警方是看他有前科就找麻煩。他最終仍接受快篩檢測並呈現毒品陰性，但警方卻仍持續想逼他驗尿，認為自己權益被侵犯。

新北市警察局新店分局今天說明，頂城派出所員警5月30日晚間11時許，在新店安民街一帶見到林姓男子開車未依規定使用方向燈，又行駛在行人穿越道上，狀態明顯異常，上前進行攔查。

新店分局表示，當時詢問林男身分證號碼，林男卻報該車車號，員警見他說話口齒不清、眼球布滿血絲，認定精神狀況不佳，認為有唾液快篩必要，但林男稱需要時間思考，警方便將其帶返勤務處所，並製作觀察測試紀錄表，林男當時未有明顯不能平衡情況。

新店分局說，警方進一步調閱監視器發現，林男在被攔查前的路口，未依規定駛入來車道後迴轉，經播放影像給林男觀看後，他才同意警方進行唾液採驗，初驗呈現毒品陰性反應。林男拒絕同意採集尿液送驗，因此警方開立2張交通罰單後即讓林男離去。

新店分局強調，警方依據執法經驗，攔查當下認為林男有不能安全駕駛狀況，後續帶回勤務處所查證身分等作為，皆依程序處理，並無故意刁難或違法情事。

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