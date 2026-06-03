電梯困到怕！南港機廠社宅協調場面火爆 住戶怒：被困過才願花心力修？

北市規模最大、一千四百戶的南港機廠社宅，去年底陸續入住，但電梯報修竟高達九十三次，光今年五月報修就達四十四次，多次出現巨大異音、下墜，令居民惶恐不安。

住戶今晚與在地里長龔睿堉、立委李彥秀、議員何孟樺、李明賢、闕枚莎等人辦協調會，因業者說明電梯故障多，是因居民入住搬遷使用量大，引發居民強烈不滿。

多名住戶當場嗆電梯廠商，為何要用使用量大理由搪塞？質疑業者「可給台北一零一電梯百分之九十九的妥善率，為何社宅不行？是否要自己被困電梯過，才願花百倍心力修？」

「太恐怖了！搭過的都會知道！」有住戶質疑，她就搭過有問題的電梯，結果竟然發現通報有問題後，一個小時還沒有停機，是不是要繼續讓住戶搭恐怖電梯？質疑故障處理的效率真的有問題。

也有住戶氣憤表示，自己就曾被電梯受困過兩次，甚至現在如果還發生故障，到底是要跟誰反映？要跟物業管理公司？還是電梯廠商？

最後協調會結論，住戶電梯故障零容忍，如果電梯發生有故障問題就要立刻停機，要確保住戶安全，並且廠商要說明要花多少時間維修，並且要求重新驗收，里長也要求北市府應該要將給廠商的尾款扣住，如果電梯再出狀況，就扣住業者的尾款，回饋到大家的租金上。

北市規模最大、一千四百戶的南港機廠社宅，去年底陸續入住，但電梯報修竟高達九十三次，光今年五月報修就達四十四次，多次出現巨大異音、下墜，令居民惶恐不安。記者林麗玉／攝影

北市規模最大、一千四百戶的南港機廠社宅，去年底起陸續入住。記者林麗玉／攝影