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監視器全都錄！開車闖保安林整車樹枝濫倒 台東林管單位蒐證追人

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

林業及自然保育署台東分署成功工作站透過監視設備巡查時，發現有人駕駛搬運車進入保安林區，將整車園藝修剪下來的樹枝、藤蔓及落葉直接傾倒在林地內，過程全被監視器拍下。台東分署已將相關影像證據移送警方追查。

台東分署表示，違法地點位於編號第2522號保安林。從監視畫面可見，涉案車輛進入林區後，直接將車斗內滿載的園藝廢棄物傾倒在林地上，留下大量枝葉與藤蔓。由於保安林屬於國家重要森林資源，不論是生活垃圾、廢棄物，甚至看似天然無害的樹枝落葉，都不得任意棄置。

分署指出，保安林肩負涵養水源、防風定砂、保護國土及維護居民安全等功能，非法傾倒廢棄物不僅破壞原有生態環境，也可能影響林木自然更新，甚至增加病蟲害入侵風險。

更令林管人員擔憂的是，進入夏季後，這些遭棄置的枯枝落葉經烈日曝曬後，將迅速變成極易燃燒的可燃物，一旦有人不慎丟棄菸蒂或出現火源，極可能引發森林火災。由於山區滅火不易，若火勢擴大，不僅珍貴森林資源付之一炬，也可能危及周邊居民生命財產安全。

台東分署強調，未經許可在國有林地或保安林內傾倒任何外來廢棄物，都已違反相關法規。依森林法及廢棄物清理法規定，可處最高30萬元罰鍰。目前案件已由內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊台東分隊協助追查涉案車輛及行為人身分。

台東分署呼籲，民眾切勿將園藝修剪枝葉、雜草或其他廢棄物隨意棄置於山區林地，同時避免在森林區域焚燒雜草、亂丟菸蒂或從事任何可能引發火災的行為。若發現可疑車輛在林區傾倒廢棄物或看見山林出現異常煙霧，請立即通報。

台東縣成功地區2522號保安林，遭人棄置大量樹枝條、落葉及藤蔓情形，林業及自然保育署台東分署透過監視設備移請警方追查。圖／林保署台東分署提供
台東縣成功地區2522號保安林，遭人棄置大量樹枝條、落葉及藤蔓情形，林業及自然保育署台東分署透過監視設備移請警方追查。圖／林保署台東分署提供

台東 廢棄物 監視器

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