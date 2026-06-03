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影／受困頂樓！捷運蘆洲站對面17層建築工地火警 陸續救出5工人

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影／受困頂樓！捷運蘆洲站對面17層建築工地火警 陸續救出5工人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區三民路在捷運蘆洲站對面1處施工中的大型住宅工地頂樓，下午2時許發生火警冒出大量濃煙，傳出有3人受困在17層頂樓，消防局出動包括多輛雲梯車共32輛各式消防車、70人趕往搶救。

稍後清查共5人受困，3名在頂樓、2名在8樓，陸續已於2時58分脫困，目前無人受傷，消防隊持續撲滅中，警方管制周邊道路交通，詳情尚待調查釐清。

新北市蘆洲區三民路在捷運蘆洲站對面1處施工中的大型住宅工地頂樓，下午2時許發生火警冒出大量濃煙，傳出有工人受困在17層頂樓，消防局出動包括多輛雲梯車共32輛各式消防車、70人趕往搶救。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區三民路在捷運蘆洲站對面1處施工中的大型住宅工地頂樓，下午2時許發生火警冒出大量濃煙，傳出有工人受困在17層頂樓，消防局出動包括多輛雲梯車共32輛各式消防車、70人趕往搶救。記者林昭彰／翻攝

新北市蘆洲區三民路在捷運蘆洲站對面1處施工中的大型住宅工地頂樓，下午2時許發生火警冒出大量濃煙，傳出有工人受困在17層頂樓，消防局出動包括多輛雲梯車共32輛各式消防車、70人趕往搶救。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區三民路在捷運蘆洲站對面1處施工中的大型住宅工地頂樓，下午2時許發生火警冒出大量濃煙，傳出有工人受困在17層頂樓，消防局出動包括多輛雲梯車共32輛各式消防車、70人趕往搶救。記者林昭彰／翻攝

新北市蘆洲區三民路在捷運蘆洲站對面1處施工中的大型住宅工地頂樓，下午2時許發生火警冒出大量濃煙，傳出有工人受困在17層頂樓，消防局出動包括多輛雲梯車共32輛各式消防車、70人趕往搶救。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區三民路在捷運蘆洲站對面1處施工中的大型住宅工地頂樓，下午2時許發生火警冒出大量濃煙，傳出有工人受困在17層頂樓，消防局出動包括多輛雲梯車共32輛各式消防車、70人趕往搶救。記者林昭彰／翻攝

新北市蘆洲區三民路在捷運蘆洲站對面1處施工中的大型住宅工地頂樓，下午2時許發生火警冒出大量濃煙，傳出有工人受困在17層頂樓，消防局出動包括多輛雲梯車共32輛各式消防車、70人趕往搶救。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區三民路在捷運蘆洲站對面1處施工中的大型住宅工地頂樓，下午2時許發生火警冒出大量濃煙，傳出有工人受困在17層頂樓，消防局出動包括多輛雲梯車共32輛各式消防車、70人趕往搶救。記者林昭彰／翻攝

新北市蘆洲區三民路在捷運蘆洲站對面1處施工中的大型住宅工地頂樓，下午2時許發生火警冒出大量濃煙，傳出有工人受困在17層頂樓，消防局出動包括多輛雲梯車共32輛各式消防車、70人趕往搶救。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區三民路在捷運蘆洲站對面1處施工中的大型住宅工地頂樓，下午2時許發生火警冒出大量濃煙，傳出有工人受困在17層頂樓，消防局出動包括多輛雲梯車共32輛各式消防車、70人趕往搶救。記者林昭彰／翻攝

新北 工地 火災

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