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影／變換車道釀禍！宜蘭五結兩車同向驚天撞 小客車狂轉半圈畫面曝
變換車道未注意來車釀成意外，宜蘭縣五結鄉191線與傳藝路二段路口今天上午發生一起驚悚追撞事故，一輛自小客車在內側車道欲切換至外側時，不慎與同向的砂石車發生碰撞，小客車當場被撞「180度大迴轉」，嚇壞驚險目擊的前後鄰近車輛，駕駛頭暈輕傷。
撞擊當下影片曝光，畫面中該輛小客車原本行駛於內側車道，在轉向外側車道時，車頭遭後方營業曳引車攔腰撞擊。由於衝擊力道過猛，小客車瞬間在路中央甩尾大迴轉180度才停下，車上駕駛也因劇烈震動當場被震暈。
羅東警分局獲報後立即派員趕赴現場處置。警方初步調查，自小客車駕駛吳姓民眾（72年次）因猛烈撞擊出現頭暈、胸悶等症狀，而營業貨運曳引車駕駛羅姓民眾（65年次）未受傷。經現場檢測，雙方駕駛皆無酒精反應，詳細肇事原因與責任歸屬仍待進一步釐清。
羅東警分局藉此呼籲，駕駛人行車變換車道時，務必提前顯示方向燈，注意後方及側向來車動態、保持適當安全距離，切勿任意變換車道，以維持交通秩序並確保行車安全。
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