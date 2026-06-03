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高雄騎士停等紅燈右肩中一刀 八旬翁落網坦承認錯人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市仁武區今天發生持刀傷人事故，1名騎機車男子停等紅燈時，遭另名機車騎士持水果刀刺傷右肩，送醫急救，無生命危險。警方查出八旬王姓老翁涉案，逮捕他到案，查出竟然是「認錯人」。

警方表示，今天上午11時許接獲報案，指仁武區鳳仁路與水管路口發生持刀傷人案件，警方到場發現，62歲王姓男子騎機車停等紅燈時，遭後方機車騎士持水果刀刺傷右肩，滋事騎士隨後逃逸。

救護人員到場後，將王男送醫治療，經診治後傷勢無大礙。警方隨即調閱周邊監視器畫面，並成立專案小組追查犯嫌行蹤。

警方循線追查後，於案發約1小時，在楠梓區查獲涉案的王姓老翁（83歲）。初步調查，王翁因誤認王男是過去曾發生糾紛的友人，一時情緒失控，竟持放置於機車前置物箱內的水果刀朝對方右肩刺去，犯案後隨即離開現場。警詢後依傷害罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

王姓老翁（中）涉嫌刺傷機車騎士，逃逸1小時後被捕。記者林保光／翻攝
王姓老翁（中）涉嫌刺傷機車騎士，逃逸1小時後被捕。記者林保光／翻攝

高雄 高雄市 機車騎士

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