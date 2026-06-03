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越籍夫婦新莊開電動機車店 騎樓堆鋰電池起火毀鄰房車遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

阮氏越南籍女子與丈夫於新北市新莊區開設電動機車店，卻涉嫌未妥善保存廢棄或損壞的鋰電池，任意堆放在騎樓下，以致去年1月29日上午近8時突然起火，燒毀機車店所在大樓及隔壁大樓低樓層外牆，以及鄰居共20輛機車，新北地檢署依失火燒毀住宅罪將夫妻2人起訴。

檢警調查，該對越籍夫婦平時住在樹林區，並向住在同處大樓的林姓房東租用店面開業，現場除經營電動機車店外，阮女還同時開設美甲店。兩人事後均坦承，將年份到期及客人更換卸下的廢棄鋰電池堆置在騎樓，待鋰電池處理廠人員前來收取，卻未予以妥善保存。

去年1月29日上午7點57分，阮女騎樓的鋰電池堆突然起火，火勢並延燒至隔壁大樓，所幸及時遭撲滅，但低樓層住戶的外牆、窗戶、招牌、雨遮及部分內裝仍遭焚毀，停放在一樓的共20輛機車也遭祝融，所幸無人傷亡。

事後新北市消防局火災原因調查鑑定書指出，研判起火點就是阮女鋰電池堆放處，起火原因為鋰電池異常，引燃雜物及車輛等可燃物致生火災，且排除其他因素引燃的可能性，而以電氣因素引燃的可能性較大，檢方也據此將夫妻倆依法起訴。

一對越南籍夫妻於新北市新莊區開設電動機車店，卻涉嫌未妥善保存廢棄或損壞的鋰電池以致突然起火，燒毀機車店所在大樓、隔壁大樓及鄰居共20輛機車，遭新北地檢署依失火燒毀住宅罪起訴。圖／示意圖，非當事車、地，聯合報系資料照片
一對越南籍夫妻於新北市新莊區開設電動機車店，卻涉嫌未妥善保存廢棄或損壞的鋰電池以致突然起火，燒毀機車店所在大樓、隔壁大樓及鄰居共20輛機車，遭新北地檢署依失火燒毀住宅罪起訴。圖／示意圖，非當事車、地，聯合報系資料照片

火災 電動機車 騎樓

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