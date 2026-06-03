花蓮議會質詢突播恐嚇影片 議長張峻遭嗆「呼伊死」警方火速偵辦

花蓮縣議會定期大會今天出現插曲，有議員在總質詢時播放一段網路影片，一名刺青男子以台語辱罵縣議會議長張峻，甚至揚言要對其不利。花蓮縣警察局表示，已掌握發文男子身分，為居住西部的馬姓男子，並報請檢方指揮偵辦，同時加強張峻及相關人員安全維護。

無黨籍縣議員林源富質詢時指出，近日網路流傳一段短影片，影片中的男子情緒激動，以台語點名張峻，言詞激烈且帶有威脅意味。由於影片播放時聲音斷續不清，只能聽見「張峻」、「俗辣」及「搞我老婆」等字句，讓坐在主席台上的張峻一度露出尷尬神情。

林源富表示，相關影片已在社群平台廣泛流傳，男子語氣凶狠，令人擔憂是否涉及人身安全威脅，雖然從影片表現判斷，對方精神狀況或言行舉止有待查證，但事件已影響民意代表形象，也可能引發社會不安，因此要求警方說明掌握情資及後續處置情況。

花蓮縣警察局長范織坤答詢表示，警方在昨天執行網路巡邏時發現相關影片，並立即展開蒐證及身分查證工作，經追查後，確認發文IP位於國內，帳號登記資料也已掌握，由於案件涉及恐嚇罪嫌，依法需由被害人提出告訴，因此警方第一時間聯繫張峻，並於今天上午完成報案程序。

據了解，涉嫌發布影片的男子姓馬，居住於台灣西部，並非花蓮縣民，警方已將相關事證報請花蓮地檢署指揮偵辦，預計近日將通知或查緝馬男到案說明，以釐清其拍攝動機及是否涉及刑責，同時也將進一步調查其是否有其他違法情事。另對於影片內容，張峻表示並不認識該名馬姓男子。

警方指出，目前正值縣議會開議期間，為確保民代及相關人員安全，已啟動安全維護機制，除持續掌握網路及相關情資外，也將加強張峻住處、服務處及重要活動場所周邊巡邏與守望勤務，防範不法事件發生。