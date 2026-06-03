國1接國4清晨巨響！轎車南向猛撞槽化島 30歲男到院搶救不治

國道1號南向台中路段今晨發生嚴重自撞車禍，年約30歲的男子在駕駛轎車時，不明原因迎面猛撞國一接國四交流道處的槽化島鼻端，由於撞擊力道極大，導致車頭瞬間嚴重變形受損，男子也因此當場受困於扭曲的車體內、陷入昏迷，消防人員動用破壞器材才順利將人救出，但男子脫困時已失去呼吸心跳，被緊急送往衛福部豐原醫院經全力搶救後，中午宣告不治。

台中市消防局指出，今日上午6時27分接獲台中市警察局轉報，指稱在神岡區國道1號南向165.5公里、準備銜接國道四號的交流道附近，發生一起驚悚的自小客車自撞槽化島鼻端事故，據報現場有駕駛受困，情況十分危急；救災指揮中心接獲通報後，立即派遣轄區后里分隊，出動3輛消防救護車、共7名救援人員，火速趕往現場展開救援。

救援人員抵達現場時發現，肇事的自小客車因高速撞擊硬生生卡在槽化島上，車頭嚴重凹陷毀損，車內滿是碎裂零件，年約30歲的男性駕駛卡在駕駛座上意識不清、動彈不得，救援人員合力使用重型油壓破壞器材，強力切割並撐開變形的鋼筋車體，這才成功擴大救援空間，將受困男子從駕駛座上拉出。

救護人員檢傷時發現，男子因遭受猛烈撞擊，雙腿嚴重受創、右小腿出現明顯骨折，然而男子已當場失去生命跡象（OHCA），救護人員不敢放棄任何希望，立即在救護車上施予CPR（心肺復甦術）、建立呼吸道等必要急救處置，並以最快速度將傷患直送往衛福部豐原醫院進行插管急救，但中午傳出男子急救後仍宣告不治。

國道警察隊表示，受到這起清晨車禍的影響，事故現場重型機具進場拖吊，一度造成國道1號南向準備銜接國道4號的匝道附近車流回堵，不少趕著上班的通勤族行程受到延誤，目前已在現場完成測繪與採證，並將進一步調閱行車紀錄器與周圍監視畫面，以釐清該名男子究竟是因精神不濟疲勞駕駛、超速、亦或是因其他突發狀況而導致這起命危車禍的發生。