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中壢翁送別亡兄忘車停哪 警暖心靠電眼找回他愛車

桃園電子報／ 桃園電子報

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老翁由於手足離世令他心情沉重，離開時竟一時想不起車輛停放位置。圖：讀者提供

72歲的陳姓老翁5月26日下午前往中壢區一處殯葬場所捻香致意，送兄長最後一程。由於手足離世令他心情沉重，離開時竟一時想不起車輛停放位置，只能在附近道路來回尋找。當時正在執行勤務的中壢警分局員警見陳翁神色慌張、四處張望，隨即上前詢問，並透過電眼找到車輛，讓老翁順利返家。

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見到愛車失而復得，陳翁終於放下心中大石。圖：讀者提供

中福派出所說明，副所長胡光昱與警員鍾雅琳、徐建豐日前執行巡邏勤務時，發現一名七旬老翁神情焦急、不斷在路上來回尋找，員警主動上前關心，得知老翁因前來送別剛過世的兄長，悲傷之餘竟忘記停車位置，陳翁向警方表示，自己日前得知兄長過世後特地前來弔唁，沒想到捻香結束後卻怎麼也想不起停車地點。員警先安撫其情緒，並將他帶返派出所稍作休息，同時依據陳翁提供的車號及相關資訊，調閱周邊監視器畫面逐一查找車輛行蹤。

經過細心比對後，員警發現陳翁所駕駛的自小客車曾駛入附近一處停車場，立即前往現場搜尋，果然在停車場較深處尋獲車輛。警方隨即載送陳翁前往確認，見到愛車失而復得，陳翁終於放下心中大石，頻頻向員警道謝，直說自己年紀大了記性變差，幸好有警方熱心協助才能順利找回車輛。

中壢警分局長林鼎泰表示，建議民眾前往不熟悉的場所停放車輛時，可善用手機拍照、定位或記錄停車位置等方式避免遺忘。若遇有緊急狀況或需要協助時，也可立即向警方求助，警方將持續秉持「視民如親」的精神，積極提供必要協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢翁送別亡兄忘車停哪 警暖心靠電眼找回他愛車

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