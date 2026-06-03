婦人手握一把電視遙控器，口中不斷喊著要找孫子。圖：讀者提供

桃園市一名86歲的張姓老婦人，今(3)日清晨趁家人熟睡時從後門獨自外出，手中緊握一把電視遙控器，神情慌張地在超商內四處張望，口中不斷喊著要找孫子。所幸平鎮警方接獲報案後迅速趕抵，帶著老婦人徒步走訪附近市場商家，順利讓老婦人平安返家。

平鎮警方接獲報案後迅速趕抵，順利讓老婦人平安返家。圖：讀者提供

平鎮派出所所長章駿城表示，住在平鎮區山仔頂、患有失智症的張姓老婦人，今日趁家人熟睡之際獨自出門。疑因記憶混淆、思念孫子，竟將手中的電視遙控器誤認為手機，一路在街上徬徨遊蕩。超商大夜班店員發現老婦人神情有異，在店內反覆徘徊、喃喃自語，店員擔心其安危，隨即報警處理。

警員林庭瑋及陳炳勲抵達現場後，見老婦人神色焦慮，雙手緊抓遙控器，口中反覆嚷著要找孫子，卻無法說清自己的身分與住址。由於老婦人身上未攜帶任何證件，員警研判走失距離不遠，當機立斷帶她前往附近的山仔頂市場逐一查訪。

員警牽著老婦人挨家挨戶詢問，憑著鍥而不捨的精神，終於獲得熱心商家指引，找到老婦人的住處。女兒見母親在員警陪同下返家，了解原委後頻頻道謝。並苦笑透露，家中孫子早已就讀大學，母親是因失智才反覆惦念、執意尋找。所幸遇到熱心的店員及員警，才能讓母親平安返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：失智婦握遙控器超商徘徊找孫 平鎮警機靈「逛市場」找到她家