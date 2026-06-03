快訊

BBC追問台海敏感問題！黃仁勳高EQ「神回應」網讚：地表最強老闆

真理和愛必定戰勝謊言！捷克前總統給台灣的民主啟示

李多慧制服爭議與穿著Prada的惡魔 科技正顛覆傳統價值

聽新聞
0:00 / 0:00

毒駕零容忍！竹縣公布3名毒駕累犯照片示警

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

期國內接連發生毒駕肇事案件，造成無辜用路人傷亡，引發社會高度關注。新竹縣政府警察局公布3位毒駕累犯的照片。警方表示，本次配合辦理毒駕累犯資訊公開，除希望提高再犯警示效果，也提醒駕駛人毒駕絕非單純交通違規，除面臨行政裁罰外，也涉犯刑法。新竹縣政府警察局局長林建隆表示，今年已查獲79件毒駕案件，展現「毒駕零容忍」的執法決心。

新竹縣警察局自5月24日起配合內政部警政署推動「全國強化查緝毒駕專案」，針對轄內高風險路段及時段，採取密集攔查、熱點打擊及溯源追查等作為，強化毒駕查緝能量。另配合交通部公路局新竹區監理所「酒（毒）駕及拒測累犯公布專區」資訊公開作業，協助宣導相關違規事實及法律責任，透過執法、裁罰與社會監督並行，遏止毒駕再犯。

新竹縣警察局指出，依「道路交通管理處罰條例」第35條規定，汽、機車駕駛人於10年內第2次以上違反酒（毒）駕或拒測規定者，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。本次配合辦理毒駕累犯資訊公開，除希望提高再犯警示效果，也提醒駕駛人毒駕絕非單純交通違規，除面臨行政裁罰外，亦涉犯「刑法」第185條之3公共危險罪，可處3年以下有期徒刑；因而致人於死者，可處3年以上10年以下有期徒刑，切勿以身試法。

新竹縣政府警察局局長林建隆表示，自今年迄今，本局已查獲79件毒駕案件，並依道路交通管理處罰條例第35條規定舉發，後續將依刑法違反公共危險罪移送偵辦，展現「毒駕零容忍」的執法決心。

新竹縣警察局呼籲，毒品危害身心，毒駕更是危害公共安全的高風險行為。駕駛人一旦受毒品影響，可能出現精神恍惚、反應遲緩、判斷失準等情形，稍有不慎即可能造成無法挽回的傷害。警方將持續結合監理機關及相關單位，強化毒駕查緝、累犯宣導及交通安全防制作為，提醒民眾遠離毒品、拒絕毒駕，共同守護新竹縣道路交通安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

期國內接連發生毒駕肇事案件，造成無辜用路人傷亡，引發社會高度關注。新竹縣政府警察局公布3位毒駕累犯的照片。圖／警方提供
期國內接連發生毒駕肇事案件，造成無辜用路人傷亡，引發社會高度關注。新竹縣政府警察局公布3位毒駕累犯的照片。圖／警方提供

毒駕 警政署 新竹

延伸閱讀

5月下旬15天就羈押毒駕42人 內政部：今年加購4萬5711劑毒篩試劑

台東2機車騎士毒駕再犯 法院裁准收押

國外吸毒返台也會被吊照 毒駕車輛交通部研擬「銷毀」可行性

汽車毒駕擬罰12萬 最快年底實施

相關新聞

快改道！國1南向高科路段大貨車撞護欄 回堵5公里

今天上午6時32分，在國道1號南向342.4K高科交流道有1起大貨車撞護欄的交通事故，占用中間和內側車道，拖吊中，外側車道開放通行，後方車流已回堵約5公里，高速公路局南分局、國道公路警察已趕往現場處理。

國1接國4清晨巨響！轎車南向猛撞槽化島 30歲男到院搶救不治

國道1號南向台中路段今晨發生嚴重自撞車禍，年約30歲的男子在駕駛轎車時，不明原因迎面猛撞國一接國四交流道處的槽化島鼻端，由於撞擊力道極大，導致車頭瞬間嚴重變形受損，男子也因此當場受困於扭曲的車體內、陷入昏迷，消防人員動用破壞器材才順利將人救出，但男子脫困時已失去呼吸心跳，被緊急送往衛福部豐原醫院經全力搶救後，中午宣告不治。

中壢翁送別亡兄忘車停哪 警暖心靠電眼找回他愛車

72歲的陳姓老翁5月26日下午前往中壢區一處殯葬場所捻香致意，送兄長最後一程。由於手足離世令他心情沉重，離開時竟一時想不起車輛停放位置，只能在附近道路來回尋找。當時正在執行勤務的中壢警分局員警見陳翁神色慌張、四處張望，隨即上前詢問，並透過電眼找到車輛，讓老翁順利返家。

失智婦握遙控器超商徘徊找孫 平鎮警機靈「逛市場」找到她家

桃園市一名86歲的張姓老婦人，今(3)日清晨趁家人熟睡時從後門獨自外出，手中緊握一把電視遙控器，神情慌張地在超商內四處張望，口中不斷喊著要找孫子。

影／嘉義東石工地吊車傾斜 61歲駕駛遭吊勾擊中斃命

嘉義縣東石鄉一處工地5月30日傳出意外，61歲黃姓男子駕駛吊車，疑似因操作不慎，導致車輛向前傾斜，隨後吊車重摔落地，吊勾劇烈搖晃後甩向駕駛座，不偏不倚砸中黃男，消防人員獲報趕往現場，使用破壞器材協助黃男脫困，經送醫後仍宣告傷重不治。

毒駕零容忍！竹縣公布3名毒駕累犯照片示警

期國內接連發生毒駕肇事案件，造成無辜用路人傷亡，引發社會高度關注。新竹縣政府警察局公布3位毒駕累犯的照片。警方表示，本次配合辦理毒駕累犯資訊公開，除希望提高再犯警示效果，也提醒駕駛人毒駕絕非單純交通違規，除面臨行政裁罰外，也涉犯刑法。新竹縣政府警察局局長林建隆表示，今年已查獲79件毒駕案件，展現「毒駕零容忍」的執法決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。