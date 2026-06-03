毒駕零容忍！竹縣公布3名毒駕累犯照片示警

期國內接連發生毒駕肇事案件，造成無辜用路人傷亡，引發社會高度關注。新竹縣政府警察局公布3位毒駕累犯的照片。警方表示，本次配合辦理毒駕累犯資訊公開，除希望提高再犯警示效果，也提醒駕駛人毒駕絕非單純交通違規，除面臨行政裁罰外，也涉犯刑法。新竹縣政府警察局局長林建隆表示，今年已查獲79件毒駕案件，展現「毒駕零容忍」的執法決心。

新竹縣警察局自5月24日起配合內政部警政署推動「全國強化查緝毒駕專案」，針對轄內高風險路段及時段，採取密集攔查、熱點打擊及溯源追查等作為，強化毒駕查緝能量。另配合交通部公路局新竹區監理所「酒（毒）駕及拒測累犯公布專區」資訊公開作業，協助宣導相關違規事實及法律責任，透過執法、裁罰與社會監督並行，遏止毒駕再犯。

新竹縣警察局指出，依「道路交通管理處罰條例」第35條規定，汽、機車駕駛人於10年內第2次以上違反酒（毒）駕或拒測規定者，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。本次配合辦理毒駕累犯資訊公開，除希望提高再犯警示效果，也提醒駕駛人毒駕絕非單純交通違規，除面臨行政裁罰外，亦涉犯「刑法」第185條之3公共危險罪，可處3年以下有期徒刑；因而致人於死者，可處3年以上10年以下有期徒刑，切勿以身試法。

新竹縣政府警察局局長林建隆表示，自今年迄今，本局已查獲79件毒駕案件，並依道路交通管理處罰條例第35條規定舉發，後續將依刑法違反公共危險罪移送偵辦，展現「毒駕零容忍」的執法決心。

新竹縣警察局呼籲，毒品危害身心，毒駕更是危害公共安全的高風險行為。駕駛人一旦受毒品影響，可能出現精神恍惚、反應遲緩、判斷失準等情形，稍有不慎即可能造成無法挽回的傷害。警方將持續結合監理機關及相關單位，強化毒駕查緝、累犯宣導及交通安全防制作為，提醒民眾遠離毒品、拒絕毒駕，共同守護新竹縣道路交通安全。

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