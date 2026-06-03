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花博酒吧酒後鬧事！兄弟檔不滿被勸「連打4安管」 雙方互告

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市黃姓兄弟檔日前在花博園區酒吧飲酒，疑因酒後喧嘩引發口角，遭安管人員勸阻時不但不聽勸，反而接連出手攻擊4名安管人員，警方獲報趕抵，將涉案兄弟帶回，由於雙方互控傷害告訴，警詢後依傷害罪嫌函送法辦。

中山分局圓山派出所上月31日凌晨2點多獲報，花博園區有糾紛情事，趕抵了解，黃姓兄弟（哥哥30歲、弟弟26歲）在園區酒吧內因講話聲音過大，與其他民眾發生口角，2名安管人員上前制止，2人不滿被勸情緒激動，兄弟分別徒手打呂姓、林姓安管人員。

衝突發生後，黃姓哥哥認為酒局「無趣」想上廁所離開，另2名張姓、郭姓安管人員接獲通報試圖攔阻，沒想到黃姓哥哥不滿遭攔，再度揮拳攻擊。

警方到場將涉案人帶回派出所，4名安管都對兄弟2人提告傷害，而黃姓哥哥坦承酒後失控，但強調呂姓、張姓安管在制止時也有攻擊他，也提告傷害，警方製作完筆錄後依傷害罪嫌函送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃姓兄弟檔日前在花博園區酒吧飲酒，疑因酒後喧嘩引發口角，遭安管人員勸阻時不但不聽勸，反而接連出手攻擊4名安管人員。花博酒吧示意圖。圖／聯合報系資料照
黃姓兄弟檔日前在花博園區酒吧飲酒，疑因酒後喧嘩引發口角，遭安管人員勸阻時不但不聽勸，反而接連出手攻擊4名安管人員。花博酒吧示意圖。圖／聯合報系資料照

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