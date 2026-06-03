快訊

獨／Google Store設日本直營店…會有台灣實體店嗎？Google官方回應了

大學申請入學明起登記志願序！4萬9425人取得資格 甄選會提醒3大注意

超商雞胸肉為何特別嫩？專家揭「關鍵成分」吃多當心害骨質流失

聽新聞
0:00 / 0:00

毒駕防制不能只靠重罰 精神科醫：治療銜接才是關鍵

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

近期毒駕事件頻傳引發社會關注，相關單位研議加重毒駕罰則及駕照處分。不過，衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，駕駛人在物質影響下上路，可能危及自己與其他用路人生命安全，加強管理與處罰確有必要，但毒駕防制的核心不只在處罰，更要提升民眾對物質影響行車安全的理解。

蘇柏文指出，許多毒駕個案並非一開始就想造成事故，而是低估毒品對專注力、判斷能力、反應速度、動作協調與意識狀態的影響，這與酒駕防制有相似之處，主觀感覺「還可以」，並不代表真的安全，以近期受到關注的煙彈為例，若含有依托咪酯等麻醉藥物成分，可能在短時間內影響中樞神經功能，造成恍神、動作協調下降或判斷力變差，作用期間確實可能明顯影響行車安全。

蘇柏文提醒，不同毒品對中樞神經的影響型態、作用時間與代謝時間並不相同，毒品分級主要反映成癮性、濫用性、社會危害及醫療用途等考量，並不完全等同於該物質對駕駛能力的影響程度。檢驗結果達到法令規定的陽性標準，具有執法與管理上的意義，但未必能完全反映駕駛當下的專注力、判斷能力、反應速度或意識狀態是否已受影響。

蘇柏文表示，毒駕防制若要真正降低再次風險，不能只停留在檢驗、處罰或確認尿液檢驗轉為陰性。處罰與駕照處分可以形成警示效果，也能回應社會對道路安全的期待，但吊銷駕照主要是取消合法駕駛資格，並不等於實際風險已經消失，若個案仍持續使用毒品、仍有交通移動需求，卻沒有進入治療、評估與支持系統，部分高風險者可能轉入無照駕駛，反而增加後續管理與介入的困難。

蘇柏文指出，成癮治療不是只確認個案有沒有使用，也不是單純要求個案立刻停止使用，更重要的是理解個案為何持續使用、毒品在生活中扮演什麼角色，並協助個案看見使用與不使用之間的矛盾，逐步累積改變動機。

蘇柏文提醒，一般民眾應避免嘗試來路不明的煙彈或其他毒品，但若已經接觸煙彈或其他毒品，甚至發現自己越來越難停止，也不代表只能獨自面對。成癮治療不一定從「立刻戒除」開始，也可以從一次諮詢、一次討論，或一次願意理解自己的決定開始，不妨給自己一個機會尋求專業協助，看看生活是否還有其他可能性。

蘇柏文強調，毒駕需要處罰，但成癮也需要治療，並非反對駕照處分，而是提醒駕照處分不能取代治療銜接，兩者若能銜接起來，才能讓防制工作不只是讓違規者失去駕照，而是透過降低再次使用與再次上路的風險，真正提升社會安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

近期煙彈議題受社會高度關注，桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，毒駕防制的核心不只在處罰，更要提升民眾對物質影響行車安全的理解。本報資料照片
近期煙彈議題受社會高度關注，桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，毒駕防制的核心不只在處罰，更要提升民眾對物質影響行車安全的理解。本報資料照片

毒品 毒駕

延伸閱讀

國外吸毒返台也會被吊照 毒駕車輛交通部研擬「銷毀」可行性

汽車毒駕擬罰12萬 最快年底實施

陳世凱：毒駕初犯重罰12萬元、乘客連坐罰1.5萬 吸毒扣吊照最快年底實施

5月下旬15天就羈押毒駕42人 內政部：今年加購4萬5711劑毒篩試劑

相關新聞

快改道！國1南向高科路段大貨車撞護欄 回堵5公里

今天上午6時32分，在國道1號南向342.4K高科交流道有1起大貨車撞護欄的交通事故，占用中間和內側車道，拖吊中，外側車道開放通行，後方車流已回堵約5公里，高速公路局南分局、國道公路警察已趕往現場處理。

國3南向沙鹿路段轎車追撞施工緩撞車占內車道 後方車流增加

高速公路局表示，今天上午11時10分，國道3號南向175.5K近沙鹿，發生1輛自小客車追撞施工緩撞車事故，占內車道，無回堵，目前後方車流增加，用路人小心行駛。

毒駕防制不能只靠重罰 精神科醫：治療銜接才是關鍵

近期毒駕事件頻傳引發社會關注，相關單位研議加重毒駕罰則及駕照處分。不過，衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，駕駛人在物質影響下上路，可能危及自己與其他用路人生命安全，加強管理與處罰確有必要，但毒駕防制的核心不只在處罰，更要提升民眾對物質影響行車安全的理解。

領北車愛心便當未列冊遭拒 38歲男爆氣揮拳…下場慘了

何姓男子昨天中午在台北車站外想要領取愛心便當，孰料因未列冊，被協助社會局發放的潘姓男子拒絕，何男不解為什麼沒有便當，起口角糾紛後爆發肢體衝突，爆氣出拳攻擊潘男臉部，警方獲報趕抵，帶回何男依傷害罪嫌送辦。

國1北向圓山2輛聯結車追撞 五股至台北「紫爆」回堵8公里

高速公路局說，今天上午9時42分，國道1號北向22.7K過圓山路段，發生2輛聯結車追撞事故，占內2線車道，回堵8公里，建議用路人提前改道，小心駕駛。目前事故現場已經排除，國1五股-台北的北向路段「紫爆」，車速低於20公里。

大膽竊賊前後門通吃搜刮皮夾、翻車廂 豐原警鎖定涉案男追緝中

大膽竊賊昨天下午從一店家後門潛入，先搜刮店內皮夾得手後離開時，還順手翻開停在店外的機車置物廂，連同置物廂內的側背包也一併偷走，豐原分局頂街派出所接獲民眾報案，目前已透過調閱周邊監視器掌握行竊過程，並鎖定一名特定犯罪嫌疑人，正積極全力追緝中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。