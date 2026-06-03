毒駕防制不能只靠重罰 精神科醫：治療銜接才是關鍵

近期毒駕事件頻傳引發社會關注，相關單位研議加重毒駕罰則及駕照處分。不過，衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，駕駛人在物質影響下上路，可能危及自己與其他用路人生命安全，加強管理與處罰確有必要，但毒駕防制的核心不只在處罰，更要提升民眾對物質影響行車安全的理解。

蘇柏文指出，許多毒駕個案並非一開始就想造成事故，而是低估毒品對專注力、判斷能力、反應速度、動作協調與意識狀態的影響，這與酒駕防制有相似之處，主觀感覺「還可以」，並不代表真的安全，以近期受到關注的煙彈為例，若含有依托咪酯等麻醉藥物成分，可能在短時間內影響中樞神經功能，造成恍神、動作協調下降或判斷力變差，作用期間確實可能明顯影響行車安全。

蘇柏文提醒，不同毒品對中樞神經的影響型態、作用時間與代謝時間並不相同，毒品分級主要反映成癮性、濫用性、社會危害及醫療用途等考量，並不完全等同於該物質對駕駛能力的影響程度。檢驗結果達到法令規定的陽性標準，具有執法與管理上的意義，但未必能完全反映駕駛當下的專注力、判斷能力、反應速度或意識狀態是否已受影響。

蘇柏文表示，毒駕防制若要真正降低再次風險，不能只停留在檢驗、處罰或確認尿液檢驗轉為陰性。處罰與駕照處分可以形成警示效果，也能回應社會對道路安全的期待，但吊銷駕照主要是取消合法駕駛資格，並不等於實際風險已經消失，若個案仍持續使用毒品、仍有交通移動需求，卻沒有進入治療、評估與支持系統，部分高風險者可能轉入無照駕駛，反而增加後續管理與介入的困難。

蘇柏文指出，成癮治療不是只確認個案有沒有使用，也不是單純要求個案立刻停止使用，更重要的是理解個案為何持續使用、毒品在生活中扮演什麼角色，並協助個案看見使用與不使用之間的矛盾，逐步累積改變動機。

蘇柏文提醒，一般民眾應避免嘗試來路不明的煙彈或其他毒品，但若已經接觸煙彈或其他毒品，甚至發現自己越來越難停止，也不代表只能獨自面對。成癮治療不一定從「立刻戒除」開始，也可以從一次諮詢、一次討論，或一次願意理解自己的決定開始，不妨給自己一個機會尋求專業協助，看看生活是否還有其他可能性。

蘇柏文強調，毒駕需要處罰，但成癮也需要治療，並非反對駕照處分，而是提醒駕照處分不能取代治療銜接，兩者若能銜接起來，才能讓防制工作不只是讓違規者失去駕照，而是透過降低再次使用與再次上路的風險，真正提升社會安全。

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