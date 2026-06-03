大膽竊賊前後門通吃搜刮皮夾、翻車廂 豐原警鎖定涉案男追緝中

大膽竊賊昨天下午從一店家後門潛入，先搜刮店內皮夾得手後離開時，還順手翻開停在店外的機車置物廂，連同置物廂內的側背包也一併偷走，豐原分局頂街派出所接獲民眾報案，目前已透過調閱周邊監視器掌握行竊過程，並鎖定一名特定犯罪嫌疑人，正積極全力追緝中。

豐原分局指出，頂街派出所是在昨天晚間8時22分許，接獲受害民眾十萬火急報案，指稱其放置在店內以及停放在外的機車置物空間內的財物，皆在不知不覺中遭人下手竊取，隨即成立專案小組展開擴大調查，經派員調閱店家及周邊路口監視器畫面後，發現下午2時30分左右，一名形跡可疑男子，先在該店外探查後，趁著四下無人，便直接由店家後門潛入室內，迅速竊取放在店內的皮夾1個。

未料竊賊得手後，再度由後門大步離開時，又發現店外停放的機車，竟直接動手翻開被害人的機車置物廂，將裡面的側背包1個也搜刮帶走，隨後快步逃離現場，總計造成被害人財損金額約新臺幣3400元。

警方表示，警方在案發後迅速調閱監視器過濾過往行人，目前已經明確鎖定了一名特定的犯罪嫌疑人身分，目前正在全力佈線追緝當中，務求在最短時間內將這名「前後門通吃」的竊賊逮捕歸案，以強力維護轄區民眾的財產安全。