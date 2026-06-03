快訊

政風主管涉性騷！出差飯店只訂1房誆經費不足 女同仁驚逃求助

MLB／李灝宇敲第2轟隔天被下放3A 老虎教頭：還會再回來

航空公司布局「圈粉」孩子 少子化時代成高價值客群

聽新聞
0:00 / 0:00

台中千萬級車禍！保時捷Cayenne S撞賓士S400 車頭毀釀2人傷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南屯區環中路、五權西路昨傍晚發生千萬級車禍，1輛保時捷Cayenne S與另1輛賓士S400在台74交流道下擦撞，釀保時捷車頭嚴重毀損，2名駕駛均受傷，但並無酒駕或毒駕，警方已調閱監視器釐清案發原因中。

台中第四分局初步調查，記女（33歲）2日傍晚6點多，駕駛保時捷Cayenne S，下台74線五權西路匝道往南方向左轉五權西路，當時紀男（44歲）開賓士S400，下五權西匝道往北方向，直行環中路慢車道時發生碰撞。

由於撞擊力道不輕，保時捷車頭嚴重毀損，記女腳部挫傷，另開賓士的紀男手、腳也有傷勢，2人均送醫治療。

警方表示，2名駕駛均無酒駕、毒駕，也未查獲疑似毒品器具或毒駕徵候，目前已調閱監視器釐清案發原因。

台中市南屯區環中路、五權西路昨傍晚發生千萬級車禍，1輛保時捷Cayenne S與另1輛賓士S400在台74交流道下擦撞。記者曾健祐／翻攝
台中市南屯區環中路、五權西路昨傍晚發生千萬級車禍，1輛保時捷Cayenne S與另1輛賓士S400在台74交流道下擦撞。記者曾健祐／翻攝

保時捷 車禍 台中市 賓士

延伸閱讀

國二驚悚連環撞！大貨車推撞9轎車橫掃車道 7人急送醫

影／高雄男疑毒駕逆向衝撞市場 撞毀5車遭逮

影／國二大貨車追撞釀7傷塞爆下班車潮 國道警方說原由

花蓮老夫妻散步過馬路遭撞飛 騎士跨雙黃線超車釀1死1命危

相關新聞

台中千萬級車禍！保時捷Cayenne S撞賓士S400 車頭毀釀2人傷

台中市南屯區環中路、五權西路昨傍晚發生千萬級車禍，1輛保時捷Cayenne S與另1輛賓士S400在台74交流道下擦撞，釀保時捷車頭嚴重毀損，2名駕駛均受傷，但並無酒駕或毒駕，警方已調閱監視器釐清案發原因中。

快改道！國3北向大溪入口匝道貨櫃車翻覆 車「頭身分離」目前全線封閉

高速公路局表示，今天上午6時47分，國道3號北向大溪（台66線）入口，有1輛大貨車撞內側護欄翻覆事故，用路人小心駕駛。

快改道！國1南向高科路段大貨車撞護欄 回堵5公里

今天上午6時32分，在國道1號南向342.4K高科交流道有1起大貨車撞護欄的交通事故，占用中間和內側車道，拖吊中，外側車道開放通行，後方車流已回堵約5公里，高速公路局南分局、國道公路警察已趕往現場處理。

影／十次車禍九次快 警入台體大搞「龜速神功」跟大學生比慢宣導

「十次車禍九次快，一次心不在」有鑑大學生因車速過快，衍生交通事故時有所聞，台中市第二警分局為提升交通安全意識，讓學生了解減速慢行、防禦駕駛的重要性，昨天在國立台灣體育大學舉辦「龜速神功」趣味競賽，讓學生「拚慢」，以創意方式宣導交安觀念，希望藉此加強學子交安觀念。

國3大溪系統接台66匝道大貨車側翻險墜落 匝道全線封閉9點仍未排除

一輛大貨車今天上午行經國道3號南向桃園市大溪系統交流道路段，要駛入台66前在高架彎道突然失控側翻，險些掉落下方的高速公路，事故發生後為方便吊車搶救台，匝道全線封閉，到上午過9點仍未排除，後方嚴重回堵。

影／國二大貨車追撞釀7傷塞爆下班車潮 國道警方說原由

國道二號西向南桃園路段今晚發生連環撞，國道公路警察局第六公路警察大隊說明，大貨車駕駛行經12.9公里處，疑分心或恍神追撞前方銀色轎車再向前推撞進車陣造成8輛轎車受波及、7人受傷送醫，所幸均無生命危險，事故造成下班車流塞爆，直到晚間近8時完全排除恢復通行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。