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台中千萬級車禍！保時捷Cayenne S撞賓士S400 車頭毀釀2人傷
台中市南屯區環中路、五權西路昨傍晚發生千萬級車禍，1輛保時捷Cayenne S與另1輛賓士S400在台74交流道下擦撞，釀保時捷車頭嚴重毀損，2名駕駛均受傷，但並無酒駕或毒駕，警方已調閱監視器釐清案發原因中。
台中第四分局初步調查，記女（33歲）2日傍晚6點多，駕駛保時捷Cayenne S，下台74線五權西路匝道往南方向左轉五權西路，當時紀男（44歲）開賓士S400，下五權西匝道往北方向，直行環中路慢車道時發生碰撞。
由於撞擊力道不輕，保時捷車頭嚴重毀損，記女腳部挫傷，另開賓士的紀男手、腳也有傷勢，2人均送醫治療。
警方表示，2名駕駛均無酒駕、毒駕，也未查獲疑似毒品器具或毒駕徵候，目前已調閱監視器釐清案發原因。
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