影／十次車禍九次快 警入台體大搞「龜速神功」跟大學生比慢宣導

「十次車禍九次快，一次心不在」有鑑大學生因車速過快，衍生交通事故時有所聞，台中市第二警分局為提升交通安全意識，讓學生了解減速慢行、防禦駕駛的重要性，昨天在國立台灣體育大學舉辦「龜速神功」趣味競賽，讓學生「拚慢」，以創意方式宣導交安觀念，希望藉此加強學子交安觀念。

第二警分局表示，活動現場架設移動式測速照相設備，讓參賽學子挑戰，，只要參賽者時速超過20公里即「拍照出局」，競賽設計兩大關卡，第一關為「方形路口慢騎挑戰」，第二關則為「ㄇ字形及上下坡路段挑戰」，參賽者必須在限定路線內以最低速度平穩前進。比賽過程中，只要腳落地或車輪壓線即遭扣秒，最後依兩關累積完成時間進行排名，騎乘時間最長者獲勝。

二分局指出，如何在極低速度下維持車身平衡並精準操控方向，是一項極具挑戰性的騎乘技術。有參賽者左搖右晃，不慎壓線而扼腕嘆息；也有人神情自若、穩健前行，展現優異的低速操控能力。

除慢騎競賽外，現場也特別設置「無號誌路口」及「閃光號誌路口」交通安全體驗關卡，模擬實際道路環境，讓學生思考行經路口時應如何判斷路權及安全通行。透過互動體驗方式，強化學生對路口停讓、減速觀察及防禦駕駛觀念的認識。

第二警分局長王國峯表示，測速照相非以取締開罰為目的，而是希望透過宣導與體驗活動，讓學生了解超速行駛的危險性，建立遵守速限、減速慢行及防禦駕駛的正確觀念。

王國峯說，北區大專院校學生機車使用率高，期望透過創新有趣的活動方式，讓交通安全觀念向下扎根，提醒用路人遵守交通規則、行經路口減速慢行、停讓行人，共同降低交通事故發生風險，營造更安全的用路環境。

台中市第二警分局昨天在台體大舉辦趣味競賽，以比慢的方式，向大學生宣導交安觀念。圖／第二警分局提供