影／國二大貨車追撞釀7傷塞爆下班車潮 國道警方說原由

國道二號西向南桃園路段今晚發生連環撞，國道公路警察局第六公路警察大隊說明，大貨車駕駛行經12.9公里處，疑分心或恍神追撞前方銀色轎車再向前推撞進車陣造成8輛轎車受波及、7人受傷送醫，所幸均無生命危險，事故造成下班車流塞爆，直到晚間近8時完全排除恢復通行。

國道六隊龍潭分隊長涂志偉說明，勤務指揮中心於今晚6時23分接獲通報，國道2號西向12.9公里、南桃園路段發生交通事故；經查，30歲陳姓男子駕駛大貨車行駛外側車道時，疑因分心或精神不濟，撞上前方39歲申姓男子駕駛的轎車。

警方指出，大貨車撞擊後衝擊力道未減，又接連推撞前方車輛，最終造成8輛自小客車遭波及，形成連環追撞事故，事故發生後，警消人員獲報趕抵現場處理，並協助傷者送醫。

這次事故共造成7人受傷，分別送往敏盛醫院、衛生福利部桃園醫院及林口長庚醫院接受治療與檢傷。警方表示，傷者均意識清楚，無生命危險；經警方現場酒測，涉及事故各車駕駛均無飲酒，事故現場於晚間7時57分完成排除，道路恢復正常通行，詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步調查釐清。

國道警方提醒，高速公路事故最常見肇因之一即為未保持安全距離。依規定，駕駛人若未保持安全距離，可處3000元以上6000元以下罰鍰；若因此導致他人重傷或死亡，還可能面臨駕照吊扣或吊銷處分。

警方呼籲，近日天候不穩、路面濕滑，駕駛人上國道前應充分休息，避免疲勞駕駛，行車時專注路況並保持安全車距，共同維護行車安全。

國道二號西向南桃園路段今晚發生連環撞，大貨車駕駛行經12.9公里處，疑分心或恍神追撞前方銀色轎車再向前推撞進車陣造成8輛轎車受波及、7人受傷送醫。圖／國道六大隊提供

國道二號西向南桃園路段今晚發生連環撞，大貨車駕駛行經12.9公里處，疑分心或恍神追撞前方銀色轎車再向前推撞進車陣造成8輛轎車受波及、7人受傷送醫。圖／國道六大隊提供