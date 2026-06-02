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岡山空軍官校旁傳爆炸聲 疑大老鼠爬上電桿釀停電

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市岡山空軍官校前今天晚間7時許傳出爆炸聲，民眾目擊火光從介壽西路與通校路口一處電線桿爆炸噴濺而出，嚇得路過人車紛紛閃避，警消到場發現地面疑似「大老鼠」焦屍與滿地碎片，研判可能是「鼠類動物」攀爬線路造成故障釀禍，一度造成岡山市區短暫停電，所幸並未傳出人員傷亡。

據了解，意外發生在晚間7時13分，位於介壽西路上的高壓電線路，疑似因「鼠類」攀爬，造成線路故障，現場傳出巨大爆炸聲和火花，更有大量碎片掉落地面，因當時現場周邊有不少人潮，民眾嚇得紛紛閃避，就怕被火花濺到。

現場目擊民眾表示，事發時因正好是當地收集倒垃圾的時間，因此事發當下有不少民眾就站在路口等待垃圾車，突如其來的爆炸讓民眾嚇得四散，現場還陷入一片漆黑，隨後才復電，擔心電線桿起火釀成更大災情，立即通報警消前來救援，現場還目擊疑似有「細長尾巴的鼠類」屍塊。

警消表示，第一時間即派救護車及消防水車抵達現場，警方也出動人力交管，現場並未造成人員傷亡，電力也在事發後不久即恢復，已通報台電檢修，並清理現場。

岡山介壽西路疑鼠類爬上電桿釀線路爆炸起火，現場地面滿是碎塊。圖／讀者提供
岡山介壽西路疑鼠類爬上電桿釀線路爆炸起火，現場地面滿是碎塊。圖／讀者提供

岡山介壽西路疑鼠類爬上電桿釀線路爆炸起火，現場地面滿是碎塊。圖／讀者提供
岡山介壽西路疑鼠類爬上電桿釀線路爆炸起火，現場地面滿是碎塊。圖／讀者提供

爆炸 岡山 空軍 停電

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