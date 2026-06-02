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國二驚悚連環撞！大貨車推撞9轎車橫掃車道 7人急送醫

聯合報／ 記者陳恩惠朱冠諭／桃園即時報導

桃園市八德區國道二號西向12.9公里處，今天傍晚6時餘發生10車連環撞重大車禍！一輛大貨車與9輛轎車在下班尖峰時刻突然發生連環撞，猛烈撞擊導致車體嚴重受損，現場有多達7名駕駛與乘客受傷，桃市消防局獲報調派大批人車趕往救援，先將傷者送醫，肇事責任待調查。

119勤指中心今天晚間6時24分接獲民眾報案，表示八德區國道二號12.9公里西向發生車禍，現場是1台大貨車與9輛轎車發生事故，目前無人員受困，請派救護車、消防車前往協助；立刻派出第一救災救護大隊八德、大林、大湳及第一搜救救助分隊3輛消防車、6輛救護車共20名救難救護人員前往馳援。

傍晚正值下班尖峰車潮，救難人員趕抵現場，發現現場汽車零件散落滿國道外二線，多輛轎車車尾、車頭嚴重凹陷變形，所幸10輛車內並沒有人員受困，隨即在國道上展開檢傷與急救，現場清查共有7名傷者，包含39歲申姓女子、13歲胸痛的賴姓少年、45歲胸痛擦傷的黃姓女子、23歲頭暈的黃姓女子，以及15歲黃姓少女、33歲汪姓女子與44歲廖姓女子；傷者分別被緊急送往林口長庚、部立桃園醫院及敏盛綜合醫院救治。

消防局說，這起事故造成西向車流嚴重回堵，至於大貨車為何會在交通尖峰期，未保持安全距離反釀追撞的肇事原因與確切的車禍經過，目前正由國道警方進一步調閱行車紀錄器釐清中。

高速公路局北區交控中心第一時間立刻發布消息示警。圖／高速公路1968提供
高速公路局北區交控中心第一時間立刻發布消息示警。圖／高速公路1968提供

國道二號西向12.9公里處，今天傍晚6時餘發生10車連環撞重大車禍！大貨車與9輛轎車在下班尖峰時刻突然發生連環撞，造成７名駕駛與乘客分別受傷送醫，肇事原因待釐清。圖／桃市消防局提供
國道二號西向12.9公里處，今天傍晚6時餘發生10車連環撞重大車禍！大貨車與9輛轎車在下班尖峰時刻突然發生連環撞，造成７名駕駛與乘客分別受傷送醫，肇事原因待釐清。圖／桃市消防局提供

國道二號西向12.9公里處，今天傍晚6時餘發生10車連環撞重大車禍！大貨車與9輛轎車在下班尖峰時刻突然發生連環撞，造成７名駕駛與乘客分別受傷送醫，肇事原因待釐清。圖／桃市消防局提供
國道二號西向12.9公里處，今天傍晚6時餘發生10車連環撞重大車禍！大貨車與9輛轎車在下班尖峰時刻突然發生連環撞，造成７名駕駛與乘客分別受傷送醫，肇事原因待釐清。圖／桃市消防局提供

車禍 國道 部立桃園醫院

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