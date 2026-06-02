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花蓮老夫妻散步過馬路遭撞飛 騎士跨雙黃線超車釀1死1命危

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市中原路上發生一起行人遭撞飛的意外，81歲洪姓老翁與76歲陳姓妻子傍晚散步過馬路，遭39歲李姓男騎士騎機車撞飛，由於騎士當時跨越雙黃線超車，行經路口未減速，導致撞擊力道猛烈，夫妻頭部遭到重創，丈夫送醫搶救昨天宣告不治，妻子顱內出血昏迷仍有生命危險。

花蓮警分局調查，李姓男子上月31日下午5時37分左右，騎普通重機車沿花蓮市中原路西往東方向直行，洪姓老夫妻正沿著中原路533巷，由南往北穿越中原路時，在路口的黃網格區域時被機車撞上。

根據監視器畫面，李男騎機車先涉嫌違規跨越雙黃線逆向超車，加上行經無號誌路口時沒有減速，高速撞上正在過馬路的洪姓老夫妻，2人重摔在柏油路面上，頭部重創，李男也連人帶車慘摔、手腳挫傷。

消防局接獲報案趕往現場救援，發現洪姓老翁失去意識也沒有呼吸心跳，救護人員施作CPR後送往醫院搶救，但昨天上午傷重宣告不治。陳姓老婦人經醫院全力搶救，雖暫時救回一命，但因顱內出血嚴重、持續昏迷，仍在加護病房。

李姓騎士供稱，當時因為正在超車，沒有注意到前方有行人正在過馬路，警方對3人實施抽血及酒測，確認均酒測值為零。警方針對李男行經路口未減速、未注意車前狀況、違規跨越雙黃線等行為依法開單告發，全案訊後初步認定肇因為未禮讓行人及未注意車前狀況，依過失致死罪嫌將李男函送花蓮地檢署偵辦。

花蓮市洪姓老夫妻傍晚散步過馬路，遭李姓男騎士騎機車撞飛，丈夫送醫搶救昨天宣告不治，妻子顱內出血昏迷仍有生命危險。圖／民眾提供
花蓮市洪姓老夫妻傍晚散步過馬路，遭李姓男騎士騎機車撞飛，丈夫送醫搶救昨天宣告不治，妻子顱內出血昏迷仍有生命危險。圖／民眾提供

花蓮市洪姓老夫妻傍晚散步過馬路，遭李姓男騎士騎機車撞飛，丈夫送醫搶救昨天宣告不治，妻子顱內出血昏迷仍有生命危險。圖／民眾提供
花蓮市洪姓老夫妻傍晚散步過馬路，遭李姓男騎士騎機車撞飛，丈夫送醫搶救昨天宣告不治，妻子顱內出血昏迷仍有生命危險。圖／民眾提供

花蓮 行人 夫妻

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