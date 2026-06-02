婦4月割破2機車座墊遭送辦仍不罷手 今再連割3車落網

宜蘭驚傳婦人持刀連續毀損機車，33歲張女4月才因持美工刀割破2輛機車座墊遭辦，案件剛函送地檢署，未料張女今天清晨再度盯上同一戶人家，連割3輛機車。受害車主崩潰發文直呼「有何深仇大恨？」警方獲報後火速於上午將人查緝到案。

受害車主無奈透露，4月20日家裡已有2輛機車遭殃，才剛花費數千元換新，沒想到事隔月餘竟二度受害。車主氣憤將監視器畫面PO網，除了心痛財產損失，更驚恐嫌犯一再上門，高度擔憂家人的安全。

針對車主在社群上質疑「4月底報案到現在，警方什麼都還沒讓我知道，妳就自己又來了」，警方隨即也做出澄清。

宜蘭警方指出，針對4月份毀損案，警方受理後積極蒐證，已於5月26日依法函送宜蘭地方檢察署偵辦，案件皆依司法程序進行中。針對今天清晨發生的新案，警方獲悉後立即調閱周邊監視器畫面並積極追查，已於上午迅速查獲犯嫌到案說明，釐清案情。

警方呼籲，民眾如發現財物遭毀損或其他不法，應立即撥打110報案或向鄰近派出所尋求協助，警方將積極查處，以維護民眾財產安全及社會治安。

宜蘭婦人持美工刀連續割破5輛機車坐墊，日前遭警方送辦還不罷手，今天繼續犯案被逮。圖／警方提供