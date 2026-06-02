黃淑君指新北警破1.5萬天加班未休 警察局：核實發給加班費

新北市警察勤務繁重，新北市議員黃淑君揭露，新北市警察超勤時數無法休畢同仁高達3503名，累積未休天數更達到驚人的1萬5124.5天，要求落實實質補償，確保加班費與獎勵看得到也吃得到，同時取消加班上限、提高超勤時薪、預算專款專用。

新北市警局回應，目前是以「補休優先」為原則，如無法於2年內補休者，則核實發給加班費，或依內政部警政署函釋辦理敘獎，經查本局2023年未休畢時數已在今年1月核實發給加班費共計757萬元。

黃淑君指出，2025年新北市警察局加班超勤時數尚未休畢調查數據，高達3503名員警超勤時數無法休畢，其中三重分局以308人未休畢、累積高達1759天居全市之冠，每人平均未休天數高達5.7天；而金山分局與刑事警察大隊的人均未休天數也高達5.5天

黃淑君指出，這些冰冷的數字背後，是基層員警犧牲陪伴家人與休息的時間，默默為新北治安付出的血汗證明，且依據公務人員保障法規定，超勤補休期限至多兩年，這個限制在警力吃緊、勤務繁重情形下，基層根本「看得到假、卻請不到假」，嚴重損害基層員警權益。

黃淑君表示，若市府沒有提早規畫預算與結算機制，這些累積上萬天的超勤時數，兩年後恐將直接歸零，具體提出應落實實質補償，屆期未休畢者，應無條件發給加班費；市府應提早編列「未休畢加班費」結算預算，不可因經費不足而以行政獎勵強迫基層吞下；向中央反映後新北先行，取消超勤時數上限，符合警務運作現實；提高基層超勤時薪，每季公開各分局未休假數據，主動介入協助高時數單位。

黃淑君強調，基層員警不該是制度僵化下的犧牲品，很多細節可以由新北先行，呼籲新北市政府拿出魄力，做新北警察的後盾。

新北市警局表示，本局同仁超時服勤目前是以「補休優先」為原則，如無法於2年內補休者，則核實發給加班費，或依內政部警政署函釋辦理敘獎，本局同仁2023年未休畢時數部分，已今年1月核實發給加班費共計757萬元。

新北警局說，新北市治安繁重，新北市總人口數計404萬人為全國之冠，機動汽機車輛亦高達338萬輛。面對龐大治安、交通及網路新興犯罪挑戰，同仁勤務負荷十分繁重，本局歷來均將同仁工時保障與身心健康列為首要考量，本局爾後亦將持續落實「補休優先」、「加班費核實發給」及「辦理敘獎」等補償原則，維護同仁身心健康，以確保同仁權益能獲得實質保障。