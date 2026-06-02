快訊

查緝畫面曝！日籍現役AV女優來台賣淫遭逮 跨國應召集團馬伕遭判刑3月

T-34教練機墜毀2飛官殉職 盧季佑、過俊男遺體送殯儀館待相驗

中職／兄弟精神上位！彭政閔、周思齊接管球隊 一軍教練團0異動

聽新聞
0:00 / 0:00

父母雙亡女嬰獲救住院 醫院評估本周可出院交社會局安置

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一對21歲夫妻日前陳屍台中市梧棲租屋處，4個月大女嬰獲救，女嬰被送醫急救住院多天，院方評估預計本周可出院，交由台中市社會局安置；女嬰的大伯曾說有收養意願，社會局表示仍需開會討論。

男死者的哥哥上周曾上網稱，弟弟被詐騙集團逼死，他說罪魁禍首就是詐騙集團，利用蠅頭小利害了他弟弟，答案就只有當事者知道，但人已不在了，死無對證 ，一切只能交由警方司法調查。他說外界的批評和評論他都看在眼裡，女嬰未來他承諾會承擔一切，不需送養，避免又被外界說不負責任，一個逃避的哥哥。

年輕夫妻上月初從新北搬到台中市租屋，日前陳屍台中梧棲租屋處，4個多月大女嬰在客房被發現時生命跡象穩定，被送到梧棲童綜合醫院小兒病房，住院觀察至今，院方表示女嬰健康情形平穩，今天再由醫師評估，本周應可出院，交給社會局安置。

台中市政府表示，家防中心已向法院聲請繼續安置女嬰3個月，家屬住外縣市，將請外縣市家防中心協助訪視有意願照顧的家屬，評估家庭、經濟、照顧能力等狀況；召開重大決策會議，邀請專家學者與社工討論，決定女嬰後續照顧問題。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

一對年輕夫妻日前在台中租屋處死亡，現場留下女嬰被送醫急救，在童綜合醫院已恢復健康，預計本周出院。記者游振昇／攝影
一對年輕夫妻日前在台中租屋處死亡，現場留下女嬰被送醫急救，在童綜合醫院已恢復健康，預計本周出院。記者游振昇／攝影

社會局 梧棲 詐騙集團

延伸閱讀

港婦在家生子以宗教理由拒交DNA檢測 社福界憂疏忽照顧

不想當一年兵又投資失利！18歲男失聯後自傷送醫 北市警及時救回

日本11歲男童遭66歲父勒斃 疑生活困苦攜子輕生未遂

資深教師墜樓亡疑「被請假3個月」 校長發千字文駁斥：我問心無愧

相關新聞

快改道！國1南向高科路段大貨車撞護欄 回堵5公里

今天上午6時32分，在國道1號南向342.4K高科交流道有1起大貨車撞護欄的交通事故，占用中間和內側車道，拖吊中，外側車道開放通行，後方車流已回堵約5公里，高速公路局南分局、國道公路警察已趕往現場處理。

黃淑君指新北警破1.5萬天加班未休 警察局：核實發給加班費

新北市警察勤務繁重，新北市議員黃淑君揭露，新北市警察超勤時數無法休畢同仁高達3503名，累積未休天數更達到驚人的1萬5124.5天，要求落實實質補償，確保加班費與獎勵看得到也吃得到，同時取消加班上限、提高超勤時薪、預算專款專用。

父母雙亡女嬰獲救住院 醫院評估本周可出院交社會局安置

一對21歲夫妻日前陳屍台中市梧棲租屋處，4個月大女嬰獲救，女嬰被送醫急救住院多天，院方評估預計本周可出院，交由台中市社會局安置；女嬰的大伯曾說有收養意願，社會局表示仍需開會討論。

拿石頭連砸5車 台中大甲人上網互相提醒「大家要保重」

台中市大甲區昨天發生拿石頭連砸5車案件，一名當地人說此人應是累犯，被捉不久又會出來破壞，請大家「要保重」；大甲警分局今天說明，5名車主都提出毀損告訴，已函送台中地檢署偵辦。

影／南投街頭也見毒駕 誇張迴車迴不過還一天撞2次

南投市街頭前天發生交通事故，一輛白色休旅車行經南陽路疑似要迴轉，卻擦撞停放在路邊的車輛，後續車輛多次進退仍無法抓準迴轉距離，警方到場發現駕駛神情異常、眼神渙散，一查他傍晚也肇事，經檢測為毒駕，毒駕影片今也曝光。

新店親情公園籃球場爆衝突 2男子打球碰撞口角互毆

新北市新店區親情公園籃球場昨晚發生打球糾紛，2名男子因場上碰撞問題爆發口角，隨後演變成肢體衝突，造成1人鼻骨骨折、另1人手掌撕裂傷，雙方事後均表示將提出傷害告訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。