父母雙亡女嬰獲救住院 醫院評估本周可出院交社會局安置

一對21歲夫妻日前陳屍台中市梧棲租屋處，4個月大女嬰獲救，女嬰被送醫急救住院多天，院方評估預計本周可出院，交由台中市社會局安置；女嬰的大伯曾說有收養意願，社會局表示仍需開會討論。

男死者的哥哥上周曾上網稱，弟弟被詐騙集團逼死，他說罪魁禍首就是詐騙集團，利用蠅頭小利害了他弟弟，答案就只有當事者知道，但人已不在了，死無對證 ，一切只能交由警方司法調查。他說外界的批評和評論他都看在眼裡，女嬰未來他承諾會承擔一切，不需送養，避免又被外界說不負責任，一個逃避的哥哥。

年輕夫妻上月初從新北搬到台中市租屋，日前陳屍台中梧棲租屋處，4個多月大女嬰在客房被發現時生命跡象穩定，被送到梧棲童綜合醫院小兒病房，住院觀察至今，院方表示女嬰健康情形平穩，今天再由醫師評估，本周應可出院，交給社會局安置。

台中市政府表示，家防中心已向法院聲請繼續安置女嬰3個月，家屬住外縣市，將請外縣市家防中心協助訪視有意願照顧的家屬，評估家庭、經濟、照顧能力等狀況；召開重大決策會議，邀請專家學者與社工討論，決定女嬰後續照顧問題。

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