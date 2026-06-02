影／南投街頭也見毒駕 誇張迴車迴不過還一天撞2次

南投市街頭前天發生交通事故，一輛白色休旅車行經南陽路疑似要迴轉，卻擦撞停放在路邊的車輛，後續車輛多次進退仍無法抓準迴轉距離，警方到場發現駕駛神情異常、眼神渙散，一查他傍晚也肇事，經檢測為毒駕，毒駕影片今也曝光。

據了解，50歲曾姓男子31日（日）傍晚駕車行經彰南路時突然擦撞停放路邊的車輛，幸無人受傷，當時曾男精神狀態正常，經酒測也無異常，警方做完筆錄就讓他離開；不料，同日深夜近11時，曾男又駕車擦撞路旁車輛，影片今也曝光。

影片中，曾男駕駛一輛白色休旅車先是駕車於彰南路直行時，擦撞路旁汽車；另段影片仍駕駛同一輛車，但行經南陽路疑似要迴車，但卻連人帶車擦撞停放在路旁的車輛，之後駕車多次前進、倒退，仍無法抓準迴轉距離，似乎駕車技術不佳。

不過，員警抵達現場時，眼尖發現肇事的曾姓駕駛神情異常、眼神渙散，面對盤查更是語無倫次，積極查證下，曾男眼見無法隱瞞，坦承在開車前曾施用毒品，經唾液毒品快篩試劑檢測呈陽性反應，進行平衡觀測也未通過，當場將他逮捕。

警方表示，經確認曾嫌涉及毒駕，當場依「刑法」公共危險罪將其逮捕，且其當天也曾發生駕車自撞情事，考量有連續實施毒駕肇事之虞，恐對社會造成重大危害，南投地檢署複訊後向法院聲請羈押，法院審理後裁定以3 萬元交保。

南投警分局表示，全國各地頻傳毒駕肇事致生重大傷亡案件，民眾聽聞毒駕人人自危，而吸毒不僅戕害身心，毒後駕車更如同行動凶器，害人害己，毒駕與酒駕同樣涉犯公共危險罪，警方對此絕對「零容忍」，將持續強力執法，絕不寬貸。

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曾姓男子駕車行經南陽路要迴車卻擦撞路旁車輛，警方到場發現他神情異常、眼神渙散，經檢測為毒駕。圖／警方提供