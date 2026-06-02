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新店親情公園籃球場爆衝突 2男子打球碰撞口角互毆
新北市新店區親情公園籃球場昨晚發生打球糾紛，2名男子因場上碰撞問題爆發口角，隨後演變成肢體衝突，造成1人鼻骨骨折、另1人手掌撕裂傷，雙方事後均表示將提出傷害告訴。
警方表示，昨晚7時47分許接獲民眾報案，指新店區親情公園籃球場有人打球發生爭執，警方立即派員到場處理。
經碧潭派出所員警了解，50歲羅姓男子當晚7時許至球場打球，與45歲游姓男子同場報隊打球，雙方原本互不認識，僅因在球場上一起組隊比賽。過程中因打球碰撞問題發生口角，隨後演變為肢體衝突。
警方指出，衝突造成游男左手掌撕裂傷，羅男則鼻骨骨折，雙方均受傷。
警方到場後已告知雙方相關權利，後續雙方將至派出所製作筆錄，並互相提出傷害告訴。至於詳細衝突原因及事發經過，仍待警方進一步釐清。
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