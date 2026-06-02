桃園地檢署近日偵結，對蘇姓、蔡姓及王姓被告提起公訴，並向法院聲押獲准，請求從重量刑。示意圖：截自freepik

桃園地檢署日前偵破一起境外勢力滲透軍營案。一名通緝中的黃姓被告潛逃出境後受境外勢力指使，在台發展組織，利誘有資金需求的蘇姓陸軍中士班長、蔡姓二兵及非現役軍人王姓被告提供軍事機密。三人將部隊訓練運作、人事資料及軍事公務文書以手機拍攝後傳送給境外勢力，並以虛擬貨幣收受報酬。桃園地檢署近日偵結，對蘇姓、蔡姓及王姓被告提起公訴，並向法院聲押獲准，請求從重量刑。

桃園地檢署說明，日前接獲部隊自行通報察覺有境外勢力涉嫌發展組織，並拉攏、行賄我國現役軍人以獲取國防軍事秘密之保防情資，檢察長張春暉認此已危及國家安全甚鉅，即刻指派國安專組檢察官林奕瑋指揮憲兵指揮部新北憲兵隊、桃園憲兵隊、法務部調查局桃園市調查處、國防部政治作戰局、國防部軍事安全總隊及相關部隊等單位合力偵辦。

經檢察官偵查終結，認定陸軍現役士官兵即蘇姓、蔡姓被告及非現役軍人即王姓被告均涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織；蘇姓、蔡姓被告另共同涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之對於違背職務行為收受賄賂、國家安全法第7條第2項、第2條第2款為外國交付公務上應秘密文書電磁紀錄及刑法第132條第1項之公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密之消息、個人資料保護法第41條、第44條之公務員假借職務上機會違法蒐集、處理及利用個人資料等罪嫌；蘇姓被告另涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之對於違背職務行為期約賄賂罪嫌；王姓被告亦涉犯個人資料保護法第41條之非公務機關非法利用個人資料罪嫌，而依國民法官法提起公訴，並審酌蘇姓、蔡姓被告身為國軍成員，理應恪守紀律、廉潔自持，並肩負起保家衛國之重責，竟與王姓被告均為牟私利，以上開犯行參與此案集團，為一己私利罔顧國家安全，任意為境外勢力交付公務上應秘密文書，嚴重危害國家安全及守衛國家之重責，請法院從重量刑，以儆效尤。

此案是通緝中的黃姓同案被告因另一案潛逃出境後，受境外勢力指使，在台發展組織，即自今(115)年3月間起，經由過往人脈及網際網路認識並得知蘇姓、蔡姓被告分別為陸軍步兵中士班長及二兵，且有資金需求後，即利誘2人提供其等任職部隊單位可取得之軍事秘密資料；蔡姓被告亦知悉王姓被告有資金需求且熟識若干軍職友人，可提供相關軍事秘密資料，便邀其共同加入，並約定得依提供軍事秘密之內容及等級，而獲取從數千元甚至數十萬元之報酬。蘇姓、蔡姓被告遂於同年3月間，將軍方內部包括部隊訓練運作、人事資料及相關軍事公務應秘密之文書，並以手機拍攝後，透過通訊軟體傳送予境外之黃姓同案被告，並以虛擬貨幣方式收受報酬2000元。所幸，部隊發現有異而通報，經檢察官指揮上開機關合力密集蒐證後，於同年3月27、30日、4月15日，發動3波搜索被告住所及部隊共5處，並拘提被告3人到案，經檢察官訊問後，均向法院聲請羈押禁見獲准，即時遏止被告等人危害國安。

桃檢強調，國家安全不容妥協，境外勢力對我國之滲透、吸收手法日新月異，利用現役或退役軍人之經濟弱點、債務問題進行利誘，已成常見手段。桃檢將持續與國防部、國安單位及轄區內各部隊建立緊密之通報與聯防機制，針對任何危害國家安全、刺探軍事機密之不法行為，絕對「嚴查速辦、絕不寬貸」。同時呼籲全體國軍官兵及國人，應提高保防警覺，如發現身邊同袍、友人有異常打探機密、財產來源不明或涉足不當場所等情事，應立即向上舉報，共同守護國家安全與民主憲政體制。

本文章來自《桃園電子報》。原文：手機拍軍事機密傳境外換虛擬貨幣 3現退役軍人遭起訴求重刑