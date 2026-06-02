影／氣喘「有話說不出」…中壢女騎士狂指包包 警員秒懂幫救援

桃園市中壢警分局青埔派出所副所長薛浩璿與警員陳俊全、梁薽予於日前上午9時許，巡經高鐵北路二段時，發現一名女騎士將機車臨時停靠路旁，上前了解狀況時，發現張姓女騎士神情痛苦、呼吸急促，且無法開口說話，只能不斷指向機車前方吊掛的包包求助。

3人察覺情況有異，發現35歲張女疑似氣喘發作，立即協助打開包包，隨即協助取出隨身攜帶的氣喘藥物，並攙扶至路旁安全處所休息。然而張女使用藥物後症狀仍未改善，持續出現胸悶及呼吸困難情形，立即通報消防救護人員到場協助，並由救護車送往醫院接受治療。

經了解，張女當日上午自中壢家中騎機車準備前往南崁上班途中，突然感到身體不適，頭昏腦脹、視線發黑及胸口悶痛等症狀，只好將車輛停靠路旁休息。恰好執勤警員及時發現異狀上前關心，讓她得以及時送醫治療。張女也對於警員的熱心協助深表感謝。

中壢警分局長林鼎泰表示，民眾駕車或騎車外出前，應先確認自身身體狀況，如途中突感不適，切勿勉強繼續上路，應立即將車輛停放於安全處所休息或尋求協助，以避免發生危險。警方除維護治安與交通外，也會適時提供民眾必要協助，守護民眾生命財產安全。

張女使用藥物後症狀仍未改善，持續出現胸悶及呼吸困難情形，警方立即通報消防救護人員到場協助，並由救護車送往醫院接受治療。圖／中壢分局提供