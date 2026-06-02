最美風景！女騎士烈日下倒地流血 台南公車駕駛謝仁德撐傘守候

大台南紅3路公車駕駛長謝仁德日前執勤途中，發現一名女騎士趴臥在歸仁區中山路「歸仁交流道」公車站附近分隔島上，當時正值中午艷陽高照，其徵得車上乘客同意後，立刻下車擺放三角架並替傷者撐傘，同時通報119等待救援，等到救護車來才離開繼續勤務。

謝仁德曾獲選公路局年度「優良職業汽車駕駛人」殊榮，平時表現優異，見義勇為的善行，交通局已請客運業者予以表揚，興南客運核定獎勵，希望駕駛暖心善舉能讓更多人知道，也做為大台南公車駕駛的榜樣。

公共運輸處長劉佳峰表示，謝仁德於本月7日中午行經「歸仁交流道」公車站附近，看到一名女騎士流血倒趴在分隔島上，因正午時分高溫無遮蔽物，其將車輛停靠路邊並在徵得車上乘客同意後，主動拿車上三角架緊急擺放在機車後方以警示來車，降低二次事故風險。

謝仁德同時也幫忙傷者撐傘，在等待救護車抵達接手協助傷者就醫後，他才趕緊回車上繼續執勤。這段駕駛搭救女騎士的暖心過程，被車上乘客目擊後，專程致電興南客運公司表揚。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲重視第一線公車駕駛臨機應變的能力，駕駛長謝仁德即時伸出援手的義舉，顯示客運業者平時落實教育訓練的成果，對於謝仁德主動助人精神，給予高度讚賞。

公共運輸處長表示，謝仁德看到他人有難毫不猶豫地挺身而出，公運處將請客運業者予以嘉勉。民眾搭乘公車時遇到駕駛熱心善行，也希望能在現場給予正面肯定，或事後向公運處反映，由公運處表揚駕駛暖心行善，形塑大台南公車駕駛的優質形象。