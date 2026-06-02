女子表情痛苦地狂指包包，員警立即協助打開包包，取出隨身攜帶的氣喘藥物，並攙扶女子至路旁安全處所休息。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名35歲張姓女騎士日前上午9時許，行經高鐵北路二段時氣喘發作，她趕緊將機車停靠路邊，中壢警分局巡邏員警經過上前關心，由於女子呼吸急促、神情痛苦且無法講話，只能不斷指著機車前方吊掛的包包，員警立刻明白她的意思，協助從包包拿出氣喘藥物，只是用藥後女子症狀仍未緩解，警方便通報119救護人員到場將女子送醫，所幸沒有大礙。

女子使用藥物後症狀仍未改善，持續出現胸悶及呼吸困難情形，員警立即通報消防救護人員到場協助。圖：讀者提供

青埔派出所表示，張女當日上午自中壢家中騎機車準備前往南崁上班途中，突然感到身體不適，頭昏腦脹、視線發黑及胸口悶痛等症狀，只好將車輛停靠路旁休息。副所長薛浩璿與警員陳俊全、梁薽予巡邏時見狀上前關心，女子表情痛苦地狂指包包，員警立即協助打開包包，取出隨身攜帶的氣喘藥物，並攙扶女子至路旁安全處所休息。然而女子使用藥物後症狀仍未改善，持續出現胸悶及呼吸困難情形，員警立即通報消防救護人員到場協助，並由救護車送往醫院接受治療。所幸執勤員警及時發現異狀上前關心，讓她得以及時送醫治療，女子對於員警的熱心協助深表感謝。

中壢分局長林鼎泰表示，民眾駕車或騎車外出前，應先確認自身身體狀況，如途中突感不適，切勿勉強繼續上路，應立即將車輛停放於安全處所休息或尋求協助，以避免發生危險。警方除維護治安與交通外，也會適時提供民眾必要協助，守護民眾生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：氣喘發作！中壢女表情痛苦「狂指包包」求助 青埔警即刻救援