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南澳「神秘沙灘」長浪吞人！定置漁網成保命符 1個月驚險救2命

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭南澳神秘沙灘傳出「定置漁網」接連救人！受到薔蜜颱風長浪與月圓大潮夾擊，5月31日夜間一對男女賞月時突遭瘋狗浪捲入海中，其中49歲潘姓女子漂流200多公尺，幸運靠著緊抓定置漁網的浮球撿回一命。這已是當地漁網1個月內，第二度從死神手中搶回落海遊客。

5月31日正值月圓日，不少遊客慕名南澳神秘沙灘的絕美月色而來，卻忽略遠方薔蜜颱風帶來的隱形殺手「長浪」。當日白天先有25名年輕人在海蝕洞露營因海水倒灌受困，所幸平安獲救；不料入夜後危機再起，一對男女在沙灘散步時，突然被一陣突如其來的大浪淘空腳底沙子，瞬間捲入大海。

其中潘姓女子在危急關頭保持冷靜，一邊試圖用手機求救，一邊奮力隨浪漂流，最後在距離落海處往南漂200多公尺，死命抓住定置漁網的浮球，成功撐到搜救直升機把她吊起，驚險生還。

神秘沙灘的定置漁網已經非第一次化身海上保命符。定置漁網業者陳猛德透露，大約一個多月前，有一名20多歲的年輕男子獨自來踏浪，同樣在幾秒鐘內被大浪帶往外海。

陳猛德回憶，該名男子當時在海中拼死抓著定置漁網，因四下無人，他在海上苦撐了兩個多小時，期間由於漁網上攀附的藻類與鋒利藤壺將他的手腳割得遍體鱗傷；直到中午，漁場工人出海作業，才驚見網上掛著一個奄奄一息的身影。

該名男子被救起時因嚴重失溫、全身癱軟，一直打哆嗦，事後驚恐表示：「當時彷彿聽到有人叫我」，一轉頭沙子就被淘空了，還好憑著最後一口氣抓到漁網。

沒想到定置漁網接連發揮救人功能，不幸中大幸，但陳猛德提醒，這種幸運未必能夠複製，颱風來襲前的長浪（俗稱瘋狗浪）往往伴隨著晴朗好天氣，最容易讓人放下戒心，一旦巨浪突襲根本無處可逃，呼籲民眾切勿在海象不佳時以身試險。

南澳神秘沙灘景色雖美，但伴隨的「瘋狗浪」把遊客捲入大海，附近定置漁網成了落海客的保命符，1個月內驚險救了兩條性命。圖／民眾提供
南澳神秘沙灘景色雖美，但伴隨的「瘋狗浪」把遊客捲入大海，附近定置漁網成了落海客的保命符，1個月內驚險救了兩條性命。圖／民眾提供

南澳神秘沙灘景色雖美，但伴隨的「瘋狗浪」把遊客捲入大海，附近定置漁網成了落海客的保命符，1個月內驚險救了兩條性命。圖／民眾提供
南澳神秘沙灘景色雖美，但伴隨的「瘋狗浪」把遊客捲入大海，附近定置漁網成了落海客的保命符，1個月內驚險救了兩條性命。圖／民眾提供

南澳 沙灘

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