騎機車5貼3小孩2人沒戴安全帽 照片PO網引論戰

台中市清水區有人拍照PO網，提醒疑似一對夫妻騎機車載3名小孩很危險，其中2名小孩沒戴安全帽，PO網者說2名小孩站前方腳踏板，如果掉出去怎麼辦？如果因此發生車禍怎麼辦？照片引起網友論戰，有人說可能這對夫妻家中沒轎車可接送；清水警分局今天表示未接獲檢舉。

民眾在清水地方社團臉書PO照片說，可不可以拜託一下，這父母不要這樣騎車5貼害人，還會害到自己小孩，他看到騎車男子載4人，其中2名小孩站前方腳踏板，1人沒戴安全帽，另1名小孩夾在父母之間，也沒戴安全帽，騎車男子到處鑽，騎到路中也騎到路旁。

PO文者說，這種5貼騎車太誇張，小孩完全沒有防護，這種5貼騎車如果發生車禍該怎麼辦，PO文者強調，可能很多人會罵他沒有同情心，也有人質疑他開車違規拍照，他強調自己是坐在副駕駛座拍照。

照片和貼文引起網友論戰，有人說很多家庭沒轎車可載全家人，情有可原，多數人提醒這對夫妻，5貼騎車危險且違規。