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彰化法官輕縱毒駕累犯 議員痛批：打擊員警執法信心。
彰化縣5月接連發生毒駕案，造成4人死亡，警方加強查緝毒駕，但近日彰化檢方聲押員林一名毒駕嫌犯，彰化地方法院卻將嫌犯無保請回，遭檢方抗告，今天彰化縣議員劉惠娟、劉淑芳在議會質詢也關心毒駕案，認為法官輕縱毒駕累犯，實在是打擊員警執法信心。
劉惠娟今天質詢時，除了關心快篩試劑量能是否足夠，也說，近日彰化檢方聲押員林一名送瓦斯的毒駕犯，但法官竟輕縱這名毒駕累犯，法官這樣實在是打擊基層員警，縣議會一定會支持警方繼續打擊犯罪。
陳世煌表示，今年已編列305萬元預算，唾液快篩試劑採購2400劑，5月底已有1200劑到貨，其餘年底交貨；還有1萬3100劑「毒品原物快篩試劑」，會分二梯次交貨，快篩量能一定夠。
陳世煌說，5月23日至5月31日短短9天大執法，彰化共查獲毒駕55件，平均每天高達6件、酒駕則有113件，一定會繼續努力執法。
陳世煌也強調，針對法官未准押毒犯，檢方提抗告，警方全力支持檢方，因每一次警察同仁的街頭執勤都是生死交關，毒駕是不定時炸彈，毒駕也應視為不確定殺人故意，警方支持每一起毒駕案檢方都聲押、法院應重判。
縣議員劉淑芳也說，毒駕與酒駕均零容忍，且現在交通罰責也加重，汽車酒駕罰鍰最高到12萬元，若駕駛人規避檢查而拒絕酒測，首次處罰直接翻倍至18萬元，若有第二次以上的拒測累犯行為，更將面臨36萬元起跳的巨額罰鍰，她也希望警方可對各大企業公司加強宣導。
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