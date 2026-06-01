97歲老婦人回收資源垃圾忘了回家的路 路人察覺異狀報案後警方助她回家

基隆市年近百歲的洪姓老婦人外出回收資源垃圾，疑輕微失智，待在街頭不知如何回家。警方接獲路人通報後到場，老婦人不僅無法回應詢問，還無助哭泣。員警詢問附近店家，拼湊出她的步行路線，最後有鄰居認出她，順利送她回到家。

基隆警一分局今天表示，忠二路派出所前天接獲報案，指在成功一路中油加油站附近，有名老太太待在路邊，神情異常，需要協助。警員黃冠維、蔡萬融到達現場後，報案人說，這名老婦人可能失智，已在路旁待了很久，無法正常和人交談，也說不出住在那裡，所以報案請警方來幫忙。

面對警員關心詢問，97歲的洪老婦人似乎更加緊張，還哭了起來。員警先把老婦人安頓在附近安全處所，然後詢問附近店家，大概了解老婦人過去的步行路線，先找到她的鄰居，再聯絡上老婦人的家屬，確認地址後送她回家。

基隆警一分局長溫基興表示，民眾家中如有長輩有失智情形，應避免讓他們單獨外出。他也建議可向市府社會處申請防走失愛心手鍊，萬一長輩在外面不慎走失，有助警方在第一時間查證身分並協助返家。

基隆市97歲洪姓老婦人外出回收資源垃圾，疑輕微失智不知如何回家。警方接獲路人通報到場，找到她的鄰居，並順利送她回到家。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市97歲洪姓老婦人外出回收資源垃圾，疑輕微失智不知如何回家。警方接獲路人通報到場，找到她的鄰居，並順利送她回到家。記者邱瑞杰／翻攝