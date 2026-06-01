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著名不孕症機構、送子鳥生殖中心爆裝攝影機 名醫兼負責人20萬交保

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影／著名不孕症機構、送子鳥生殖中心爆裝攝影機 名醫兼負責人20萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

國內著名不孕症機構、送子鳥生殖中心，被警消執行「偷拍聯合稽查」專案勤務時，發現手術間有攝影設備遭拆除痕跡，中山警分局今天前往診所搜索。查扣手機等證物，約談台北院區醫師兼負責人謝佳琳、現場經理林千洧到案，台北地檢署複訊後依妨害性隱私罪，諭令2人各以20萬交保。

據了解，謝佳琳等人供稱，因為在手術間旁邊，有擺設麻醉藥品櫃，裡面麻醉藥物相當珍貴，為防止藥品被拿走，以及避免術後因病患施打麻藥有糾紛，基於這2點考量，診所才裝設攝影機，鏡頭都是對準麻醉藥櫃，並非朝向病患拍攝，主觀上無偷拍隱私犯意。

檢警調查，送子島手術間的鏡頭，雖然主要都是朝向藥櫃，但由於手術床就在旁邊，鏡頭廣角還是可拍到病患部分身體隱私，因此涉犯妨害性隱私罪。至於為何會有拆除痕跡？謝佳琳供稱，愛爾麗事件發後，為避免衍生不必要誤會，才有拆除動作。

據調查，先前因愛爾麗醫美集團爆發偷拍事件，負責人常如山遭羈押後，台北市政府警察局5月12日會同北市政府衛生局、消防局等相關單位執行「偷拍聯合稽查」專案勤務，發現送送子鳥生殖中心疑有攝影設備拆除留下的孔洞痕跡，病患被拍攝的時間約在4至5月間，報請檢察官魏子凱指揮偵辦。

送子鳥診所1992年從新竹東門街診所開業，2018年在台北設立新院區，在日本、香港等地都有服務處，常有藝人公開在送子鳥接受診療效果，是許多求子夫妻大力推薦耳的不孕治療診所。

由於國內多家知名連鎖醫美診所爆發針孔偷拍事件，衛福部今正式公布侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單，包括愛爾麗、光澤、聖宜，以及君綺美形診所與維馨乳房外科醫院等17家機構都在第一波開罰名單內。目前全台已累計稽查1090家，其中41家遭查獲違規，已處分17家。

知名不孕症機構、送子鳥生殖中心台北院區負責人謝佳琳，涉妨害性隱私罪20萬交保。記者林伯東／攝影
知名不孕症機構、送子鳥生殖中心台北院區負責人謝佳琳，涉妨害性隱私罪20萬交保。記者林伯東／攝影

知名送子鳥生殖中心診所台北院區行政助理林千洧，涉妨害性隱私罪20萬交保。記者林伯東／攝影
知名送子鳥生殖中心診所台北院區行政助理林千洧，涉妨害性隱私罪20萬交保。記者林伯東／攝影

知名送子鳥生殖中心診所台北院區負責人謝佳琳，涉妨害性隱私罪20萬交保。記者張宏業／攝影
知名送子鳥生殖中心診所台北院區負責人謝佳琳，涉妨害性隱私罪20萬交保。記者張宏業／攝影

偷拍 手術

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