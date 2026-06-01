彰化員警戰力競賽 模擬街頭駁火應變能力

彰化縣警局為提升員警實戰技能及執勤安全，在警察節前夕舉辦「組合警力情境模擬競賽」，各分局及大隊共遴派29組精銳隊伍參賽，包括雙警掩護射擊等情境挑戰，模擬街頭駁火的訓練，也考驗員警臨場反應，希望藉由競賽，提升警力運用戰術，也能提高保護自我的能力。

縣警局長陳世煌說，警察同仁面對瞬息萬變的街頭勤務，平時的「組合警力訓練」就是維護執勤安全最關鍵的防線，今天的競賽就是在驗證平時訓練成果，並透過情境挑戰，深化員警的戰術默契、高壓下的現場判斷力及突發狀況的快速應變能力。

今天的競賽設計3道關卡，包含「防護型噴霧器及電擊器操作」、「體能挑戰結合精準射擊」，及「雙警掩體運用與快速反應射擊」等項目，也模擬街頭駁火應對，不僅著重技術操作，也考驗臨場應變與團隊協調能力，透過競賽，也提升員警執勤安全能力。

彰化縣警局在警察節前夕舉辦「組合警力情境模擬競賽」，希望藉由競賽，提升警力運用戰術，也能提升員警執勤安全能力。記者林宛諭／攝影