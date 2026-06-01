桃園男山區放捕籠墜溪骨折卡巨石兩天 消防高難度救人

桃園市復興區三民里男子5月30日下午前往三民溪放置蝦籠，當天沒回家，家人找不到他憂心發生意外，今日中午求助消防、派出所及復興救難協會。大家立即分頭搜尋，半小時後復興救難協會在三民觀音洞步道旁下方的三民溪溪谷發現失聯男子，研判失足跌落溪谷，與消防隊員和警方合力救人及送醫。

消防局第四大隊復興分隊表示，復興救難協會發現男子跌落約30公尺深的溪谷斷崖，被困在巨石地形間，無法自行脫困，消防人員接著到場，評估事故地點為陡峭溪谷地形，周邊布滿大型岩石，救援難度極高，立即研擬救人計畫，先由救援人員架設繩索系統，運用山域繩索下降技術抵達受困位置接觸患者。

復興分隊說明，當時患者氣若游絲，身體極度虛弱，且疑似有多處骨折情形，所幸生命徵象仍屬穩定，意識清楚，讓救援團隊還有黃金救援時間做好運送評估，避免搬運過程造成二次傷害。消防人員立即固定骨折部位，並使用SKED捲式擔架妥善包覆男子，接著透過繩索拖拉系統及人力接駁方式，小心翼翼將患者由溪谷拖拉至觀音洞步道上方安全處，眾人齊心努力，成功將患者運送至步道口，由救護車接手送往醫院進治療，順利完成此次高風險山域救援任務。

復興分隊表示轄內山區溪谷地形複雜，近期因天候穩定，不少民眾會前往山區戲水、放置捕捉籠、溯溪等活動，但溪谷周邊岩壁濕滑、地形落差大，稍有不慎即可能發生墜落意外。呼籲民眾進入山區或溪谷活動時，應結伴同行並告知家人行程，穿著適當防滑裝備，避免單獨前往偏遠地區，以降低意外發生風險。

救援人員用山域繩索下降技術抵達受困位置接觸患者。記者鄭國樑／翻攝