北車1男落軌「頭部流血」 眾人將其救回月台送醫治療

台北車站今午傳出1名男子落軌，周遭民眾見狀相繼將該男攙扶回月台上，他頭部受傷流血但意識清楚，無生命危險，隨後由救護人員協助送往中興醫院治療，警方也介入調查事發經過。

台北市消防局表示，今午1時28分獲報，台北車站月台有1名年約30歲男子摔傷，救護人員到場時，男子已回到月台上，頭部受傷、意識清楚，送往中興醫院治療。

警方調查，男子在台鐵台北車站第4月台A側9車處落軌，員警獲報到場時，男子已由周遭民眾攙扶回月台上；目擊民眾則上網發文，指稱男子跌落月台，落軌後頭部流血、眼神渙散，不久就有人將他救起。

警方表示，該男稱因身體不適而不慎落軌，監視器畫面則顯示案發時無外力介入，全案調查後將依鐵路法函請鐵道局裁處。