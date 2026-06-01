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恐怖！高雄聯結車右轉車頭撞直行單車婦 她滾入輪下爆頭慘死

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市大寮區今天下午2時54分發生一起死亡車禍，張姓男子駕駛聯結車欲右轉進入公司廠區時，擦撞騎單車的馮姓婦人，導致馮滾入車頭輪下，當場爆頭慘死，張男經警方酒測無酒駕行為，詳細肇責待釐清。

林園警分局指出，63歲張姓男子今天下午2時54分許駕駛聯結車沿市道188東向西行駛，欲右轉進懷恩路時，車頭擦撞直行騎腳踏車的婦人，婦人連人帶車倒地後，被聯結車前方車頭輾過，整個人輾壓在車輪下。

警消趕抵現場，發現婦人已爆頭慘死，未送醫，原以為婦人查不出身分，排除事故現場，將婦人拉出後，警方在她身上發現證件，查出死者是63歲馮姓婦人。

警方對聯結車駕駛張男施以酒測，無酒駕行為，研判張男右轉彎時，未注意直行騎單車的馮婦肇禍，詳細肇責待交通大隊分析判定。

張姓男子今天下午駕聯結車從高市大寮區懷恩路右轉進入廠區時，擦撞騎單車的馮姓婦人，致馮爆頭慘死輪下。記者石秀華／翻攝
張姓男子今天下午駕聯結車從高市大寮區懷恩路右轉進入廠區時，擦撞騎單車的馮姓婦人，致馮爆頭慘死輪下。記者石秀華／翻攝

張姓男子今天下午駕聯結車從高市大寮區懷恩路右轉進入廠區時，擦撞騎單車的馮姓婦人，致馮爆頭慘死輪下。記者石秀華／翻攝
張姓男子今天下午駕聯結車從高市大寮區懷恩路右轉進入廠區時，擦撞騎單車的馮姓婦人，致馮爆頭慘死輪下。記者石秀華／翻攝

高雄 車禍

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