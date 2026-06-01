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影／台中機場國際出境大廳5人拉扯 疑家庭感情糾紛警方送辦
台中機場昨天有5人疑因家庭感情糾紛在國際出境大廳前發生拉扯，航空警察局高雄分局台中分駐所獲報立即派員前往帶案處理，依法送辦。
台中分駐所長張智榮今天說明，台中機場昨天上午8時30分，有5名民眾因家庭感情糾紛於國際出境大廳前發生拉扯，航空警察局高雄分局台中分駐所獲報立即派員前往帶案處理，經偵訊全案依違反刑法第150條偵辦。
警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，循正當法律途徑解決，依刑法150條規定，凡於公共場所聚集3人以上進行強暴脅迫滋事者，即便未親自動手，僅在現場吶喊助威、叫囂、幫腔者，亦屬於「在場助勢之人」，違者依法可處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金，警方將嚴正執法，維持公共秩序。
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