獨／警友會補助員警出國引議論 竹東警強調均依規定核銷

新竹縣警察局竹東分局近日發布人事調動，有民眾檢舉寶山分駐所接受警友站補助出國旅遊，質疑涉及風紀疑慮。但竹東警分局強調，各項補助均依規定辦理核銷，人事調整依整體勤務需求、工作表現及單位運作等因素辦理之例行性調整，並非針對特定案件。

有民眾檢舉，寶山分駐所接受警友站補助至東南亞旅遊，加上近期有4名員警遭調離原單位，引發警界議論，質疑是否涉及不當招待或風紀疑慮。

竹東警分局澄清，員警申請警友會各項補助，均依據新竹縣警察之友會竹東警友辦事處章程規定辦理，並辦理核銷，竹東分局今年5月份人事調整是依整體勤務需求、工作表現及單位運作等因素辦理例行性調整，並非針對特定案件。

據了解，目前此案已由督察單位調查是否違反相關規定或有無不妥之處。據新竹縣警察之友會竹東警友辦事處章程規定，經費收支及運用，包含協助分局及分駐（派出）所辦理各類警政活動及其他事務工作經費，過去也曾有補助國內、外旅遊及自強活動等案例，並非首次辦理。

警方表示，警友站設立宗旨本就包含協助警察勤務推展、慰勞基層員警辛勞等功能，相關組織均依法立案運作，經費使用也有既定規範。此次出國行程並非針對特定員警，而是由警友站補助整個寶山分駐所辦理類似自強活動的慰勞性質行程，經費由警友站補助部分費用，其餘則由參與員警自行負擔。

另有警界人士私下表示，警友站補助自強活動行之有年，各分局及派出所過去均曾有類似案例，相關作法長期公開且依規定辦理。此次檢舉時機點敏感，不排除是內部人士因個人因素或對人事異動不滿，企圖將兩件原本無關的事件連結，進而影響基層士氣，相關說法仍有待督察單位進一步釐清。