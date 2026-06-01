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宜蘭神秘海灘接連爆意外！ 成大教授揭隱形殺手：無警報長浪風險更大

聯合報／ 記者戴永華王燕華／連線即時報導

薔蜜颱風朝日本琉球方向移動，未侵襲台灣，中央氣象署也沒有發布颱風警報，但因颱風路徑在東北沿海掀起長浪，造成宜蘭神秘海灘一天內發生兩起意外。國立成功大學近海水文中心主任董東璟指出，沒有颱風警報，不代表沒有危險；天氣晴朗，也不代表海況安全，建立正確海洋風險認知，才能落實安全親海，避免一再重演長浪傷亡事件。

沒有颱風警報的長浪，才是讓人容易忽略的致命危險。董東璟說，回顧近年案例屢見不鮮，2018年9月燕子颱風期間，宜蘭神秘海灘及內埤海灘接連發生落海事件，短短數小時內造成多人遭長浪捲走，釀成7死1傷慘劇；2021年10月圓規颱風外圍長浪影響期間，又有16名遊客受困神秘海灘海蝕洞，最後出動直升機吊掛救援。

昨天中午25人受困海蝕洞被救出，晚間再傳出一對男女踏浪遭巨浪襲捲落海，1人失蹤。董東璟教授強調，若加上其他零星受困及落海案件，近年來神秘海灘因長浪相關事件受困或受害人數已超過50人，顯示該區域已具有高度重複發生的風險特性。

董東璟指出，這起事件再次凸顯台灣海岸長期存在的一項重要海域安全課題，許多重大海岸傷亡事件並非發生於颱風直接侵襲期間，而是發生在颱風位於外海、中央氣象署未發布颱風警報的情況。

長浪在海洋科學上稱為「湧浪（Swell）」，長浪具有周期長、傳播速度快、能量消散慢等特性，即使颱風距離台灣超過上千公里，其所產生的波浪仍可能持續傳至台灣沿岸；長浪傳播速度超過每小時100公里，遠快於一般颱風移動速度，經常出現「颱風尚未接近，長浪已先抵達」現象。

他說，長浪往往發生在天氣晴朗的情況，由於沒有颱風警報、海面看似平靜，民眾容易誤判海象安全而接近岸際、礁岩或防波堤活動。一旦長浪抵達近岸海域，受到地形、水深變化及岸線條件影響，可能激起巨大浪花或形成俗稱的「瘋狗浪」，瞬間將人員捲入海中，風險極高。

董東璟主任指出，近年中央氣象署建立長浪即時訊息發布機制，提升海域安全，但資訊發布與風險認知之間仍存在落差，民眾對於長浪的認識有限，仍習慣以是否發布颱風警報或天氣好壞作為是否安全的判斷依據，忽略長浪可能帶來的潛在危害。

他說，面對長浪風險，除了氣象單位持續提供即時預警資訊外，呼籲主管機關、觀光遊憩業者及從事海域活動的民眾都應建立更完整的風險意識，特別是歷史上曾多次發生受困傷亡的海岸熱點，更應提高警覺，避免一時大意造成無法挽回的遺憾。

宜蘭南澳神秘沙灘入夜搶救落海男女，救回49歲潘姓女子，另名39歲黃男至今尚未尋獲。圖／消防局提供
宜蘭南澳神秘沙灘入夜搶救落海男女，救回49歲潘姓女子，另名39歲黃男至今尚未尋獲。圖／消防局提供

宜蘭南澳神秘沙灘入夜搶救落海男女，救回49歲潘姓女子，另名39歲黃男至今尚未尋獲。圖／消防局提供
宜蘭南澳神秘沙灘入夜搶救落海男女，救回49歲潘姓女子，另名39歲黃男至今尚未尋獲。圖／消防局提供

宜蘭南澳神秘沙灘昨天有20幾名露營客受困在海蝕洞，海巡及消防單位出動大批救援人力，下午才把人車全數救出。圖／消防局提供
宜蘭南澳神秘沙灘昨天有20幾名露營客受困在海蝕洞，海巡及消防單位出動大批救援人力，下午才把人車全數救出。圖／消防局提供

宜蘭 颱風

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