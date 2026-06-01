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竊基地台電纜線害斷訊 通霄警赴新竹攔車逮人、再添一條毒駕

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮市區於今年中旬起，發生多起電信基地台電纜線遭竊案件，因一度害電訊網路中斷，犯行因而曝光，轄區通霄警分局循線偵辦，近日赴新竹逮人時，當場發現廖嫌竟再涉毒駕，罪添一條，全案訊後依竊盜等罪嫌移送偵辦，檢察官訊後向法院聲請羈押獲准。

通霄分局今天指出，近日偵破一起連續基地台電纜線竊盜案。61歲廖姓犯嫌自今年5月中旬起，涉嫌於通霄地區，持工具竊取國內三大家電信基地台電纜線，造成部分地區通訊中斷；廖嫌於平元里一帶作案時，因導致網路斷訊，電信公司工程人員前往排查，犯嫌見狀棄車逃逸，犯行也因此曝光。

案發後，警方成立專案小組持續蒐證，成功鎖定廖嫌身分，並報請苗栗地檢署黃股檢察官吳宛真指揮偵辦，持續深入追查相關犯行。5月27日下午，專案小組跨轄至新竹市香山區執行拘提，經鎖定廖嫌騎乘機車行蹤後，當街將廖嫌人車攔下，當場發現他神情恍惚，經唾液毒品快篩試劑檢驗呈陽性反應，亦立即執行人車分離，涉嫌毒駕部分再罪加一條。

之後，警方也在廖嫌名下1輛轎車後行李箱內起出部分電纜贓物及犯案工具。廖嫌到案後供稱是因缺錢買毒，獨自犯案，是否有其他地緣關係或共犯，以及毒品來源仍待追查。

通霄分局長蘇立琮表示，對於影響民生通訊及危害公共安全之犯罪，必定強力查緝、嚴正執法，並將持續加強查察資源回收場及易銷贓場所，全力維護轄區治安與民眾財產安全。

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專案小組跨轄至新竹市香山區執行拘提，經鎖定廖嫌騎乘機車行蹤後，當街將廖嫌人車攔下，當場發現他涉嫌毒駕部分再罪加一條。圖／警方提供
專案小組跨轄至新竹市香山區執行拘提，經鎖定廖嫌騎乘機車行蹤後，當街將廖嫌人車攔下，當場發現他涉嫌毒駕部分再罪加一條。圖／警方提供

警方也在廖嫌名下1輛轎車後行李箱內起出部分電纜贓物及犯案工具。圖／警方提供
警方也在廖嫌名下1輛轎車後行李箱內起出部分電纜贓物及犯案工具。圖／警方提供

新竹 竊盜 毒駕

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