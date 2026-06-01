有錢開保時捷沒膽面對？ 國道肇逃車禍警方通知駕駛到案

有錢開保時捷沒膽面對？國道一號台中大雅段日前發生肇逃車禍，一輛保時捷變換車道時駕駛涉嫌碰撞他車，造成二輛轎車受損，保時捷駕駛涉嫌肇事逃逸，被害車主的朋友將行車紀錄器畫面PO網大罵肇事駕駛，國道警方今天表示，已查出肇事駕駛身分，通知到案說明。

被害車主的朋友將影像PO網，涉嫌肇逃保時捷車輛碰撞他車後迅速開離，被害車主當場大罵，車主朋友在網路寫「有錢開保時捷，沒膽面對」，怒斥對方在國道開車「想切就切」。

國道公路警察局第3公路警察大隊今天說明，5月28日下午5時39分於國道1號南向174.7公里台中市大雅路段車禍，57歲陳姓男子駕駛轎車，開在中線車道變換車道時，碰撞內側車道由30歲鄧男駕駛轎車後，再遭後方35歲胡男駕駛轎車碰撞而肇事；陳男於事故發生後逕行駛離，經警方通知後到案說明。

車禍造成胡男、鄧男及乘客張女共3人肢體擦挫傷，均意識清楚；鄧男及胡男酒測值均為0。有關陳男未依規定於現場處置部分，三大隊蒐集相關事證後，將依道路交通管理處罰條例第62條第4項肇事逃逸致人受傷製單舉發，另有涉嫌刑法部分，如事證明確將依公共危險罪函送地檢偵辦。

3大隊呼籲用路人依道路交通管理處罰條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。若發生事故導致有人傷亡，除交通違規外，並可能觸犯刑法第185-4條，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。

國道一號台中大雅段5月28日發生肇逃車禍，二車受損，警方通知肇逃駕駛到案。圖／警方提供