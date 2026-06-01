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暗夜6車集結疑欲飆車 新莊警即時攔阻帶回17人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊警今晨接獲報案，新莊區莊泰路與領航路口有車輛聚集疑似飆車，立即調派警力前往巡查，共攔查5輛轎車及1輛機車，經查證駕駛及乘客共17人疑有聚集飆車之虞，並有製造噪音妨害公眾安寧情事，隨即將17人帶回，詢後依社維法裁處。

新莊警分局表示，今天凌晨3時許接獲報案稱新莊區莊泰路與領航路口發現多輛車集結疑似欲飆車，且怠速噪音嚴重影響附近民眾安寧。警方立即啟動區域聯防機制，調派優勢警力趕抵現場，發現5輛汽車及1輛機車集結，現場疑似召集人26歲廖男辯稱僅路過臨停，但因眾人疑有聚集飆車之虞，並有製造噪音妨害公眾安寧情事，將現場17人全帶回派出所管束。詢後依社維法第72條裁處最高1萬元以下罰款。

警方呼籲，危險駕車行為不僅容易造成重大交通事故，深夜競速、蛇行及製造高分貝噪音等行為，更嚴重影響周邊居民生活品質與公共安寧。警方此次提前掌握疑似聚集動態迅速到場攔查，有效防止危險駕車及噪音擾民情事發生。

警方將疑似召集人廖男帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將疑似召集人廖男帶回警局。記者黃子騰／翻攝

新莊警趕抵現場攔查5輛轎車及1輛機車。記者黃子騰／翻攝
新莊警趕抵現場攔查5輛轎車及1輛機車。記者黃子騰／翻攝

汽車 飆車族 新北 機車

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